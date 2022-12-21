Путин призвал органы контрразведки к максимальной собранности сил

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на саммите стран - участниц Евразийского экономического союза в Бишкеке.

Путин: работа органов безопасности должна быть усилена по ключевым направлениям

МОСКВА, 20 декабря/ Радио Sputnik. Президент РФ Владимир Путин потребовал максимальной концентрации сил от органов контрразведки, в том числе военной. Обращение главы государства, приуроченное ко Дню работников органов госбезопасности, опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что спецслужбы работают с высокой отдачей, и поблагодарил сотрудников ФСБ, СВР ФСО и Главного управления специальных программ за компетентность и мужество, а также готовность выполнить самые сложные задачи.

"Сегодня динамично меняющаяся ситуация в мире, появление новых угроз и рисков предъявляют повышенные требования ко всей системе органов безопасности России. А это значит, что вы должны серьезно усилить работу по ключевым направлениям, максимально использовать для этого свой оперативный, технический, кадровый потенциал", – сказал глава государства.

Обращаясь к сотрудникам органов контрразведки, Путин призвал "жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов".

Он призвал усилить работу пограничной службы ФСБ, так как государственная граница РФ остается важнейшим рубежом обеспечения безопасности страны.

Как отметил президент РФ, попытки незаконным образом пересечь границу России необходимо оперативно и эффективно пресекать с применением доступных сил и средств, включая подразделения мобильных действий и спецназа.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Владимир Путин заслушал предложения военачальников о планах действий в ходе спецоперации.