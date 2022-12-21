Путин призвал органы контрразведки к максимальной собранности сил

Путин: работа органов безопасности должна быть усилена по ключевым направлениям
МОСКВА, 20 декабря/ Радио Sputnik. Президент РФ Владимир Путин потребовал максимальной концентрации сил от органов контрразведки, в том числе военной. Обращение главы государства, приуроченное ко Дню работников органов госбезопасности, опубликовано на сайте Кремля.
Российский лидер отметил, что спецслужбы работают с высокой отдачей, и поблагодарил сотрудников ФСБ, СВР ФСО и Главного управления специальных программ за компетентность и мужество, а также готовность выполнить самые сложные задачи.
Обращаясь к сотрудникам органов контрразведки, Путин призвал "жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов".
Он призвал усилить работу пограничной службы ФСБ, так как государственная граница РФ остается важнейшим рубежом обеспечения безопасности страны.
Как отметил президент РФ, попытки незаконным образом пересечь границу России необходимо оперативно и эффективно пресекать с применением доступных сил и средств, включая подразделения мобильных действий и спецназа.
Ранее радио Sputnik сообщило, что Владимир Путин заслушал предложения военачальников о планах действий в ходе спецоперации.