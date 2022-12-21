Чехия воспользовалась опционом на поставку дополнительной партии французских самоходных гаубиц CAESAR

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Чехия приняла решение увеличить количество закупаемых у Франции самоходных артиллерийских установок CAESAR, заключив контакт на поставку дополнительной партии САУ. Об этом сообщает пресс-служба чешского Минобороны.

Чешское военное ведомство подписало контракт с французской компанией Nexter Systems на поставку еще десяти 152-мм САУ CAESAR в дополнение к уже заказанным пятидесяти двум. Таким образом, Прага воспользовалась опционом, предусмотренным основным контрактом 2021 года. Обойдутся дополнительные десять САУ чехам в 77,5 млн. долларов, а общий контракт на поставку всех 62 французских самоходных гаубиц стал стоить 451,2 млн. Поставка дополнительной партии планируется в 2026 году.

О планах Чехии заменить САУ Dana 52 на более современные французские самоходные гаубицы CAESAR сообщалось еще в 2020 году. По планам Министерства обороны Чехии, принятие на вооружение французских САУ калибра 155-мм/52 на колесном шасси должно значительно усилить чешскую армию. Контракт на поставку 52 французских гаубиц был заключен в 2021 году с поставкой с 2024 по 2026 год. Кроме самих САУ чехи получили два тренажера и боеприпасы. Также французы предоставили чехам опцион на дополнительную партию САУ, чем те и воспользовались.

Все приобретаемые Чехией гаубицы будут поставляться на шасси Tatra T815 с колесной формулой 8x8 производства чешской компании Tatra Trucks. Самоходная гаубица CAESAR в исполнении на шасси Tatra T815 (8х8) имеет бронированную кабину и полную массу 32 тонны, оснащаясь дизельным двигателем Tatra V8 мощностью 410 л.с. Расчет сокращен до трех человек. На установке размещается боекомплект в 30 выстрелов (больше на 12, чем у САУ на шасси 6Х6).

Nexter Systems выпускает самоходные гаубицы CAESAR на трех шасси: Tatra T815 (8х8), Renault (Arquus) Sherpa 10 (6x6) (основной серийный вариант) и Unimog U2450L (6x6) (для Национальной гвардии Саудовской Аравии). Вариант САУ CAESAR в исполнении на шасси Tatra T815 (8х8) был впервые представлен в 2015 году, а его первым заказчиком выступила Дания.