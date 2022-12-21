ВВС США приостановили полёты всех 20 стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit

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В США временно приостановлены полеты 20 стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit, находящихся на вооружении военно-воздушных сил страны. Такое решение приняло американское военно-воздушное командование, сообщает официальный представитель ВВС США Бет Дель Веккио.

По утверждению американских военных, приостановка полетов связана с необходимостью провести тщательное расследование возможных проблем с безопасностью, которые могут иметь место во время полетов бомбардировщиков.

В настоящее время единственная взлетно-посадочная полоса, используемая самолетами В-2, остается закрытой. Ее закрыли после того, как один из американских бомбардировщиков совершил аварийную посадку из-за технических неполадок. Теперь военные будут проверять все используемые ВВС США самолеты В-2.

В командовании ВВС пообещали, что как только эксперты проверят состояние всех самолетов, полеты стратегических бомбардировщиков возобновятся. Напомним, что стратегические бомбардировщики B-2 Spirit предназначены для доставки обычного или ядерного вооружения. Они применялись США в ряде военных конфликтов современности, включая агрессию против Югославии, бомбардировки объектов в Афганистане, Ираке и Ливии.

Почти все В-2 ВВС США входят в состав 509-го бомбового авиакрыла 8-й воздушной армии Командования глобального удара ВВС (AFGSC), за исключением 1 самолета, приписанного к 412-му испытательному крылу Командования материальной части ВВС (AFMC).