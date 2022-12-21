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ТАСС

Танки Т-90М "Прорыв" поступили группировке "Отважные" в зоне военной операции

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Танки Т-90М "Прорыв"
Танки Т-90М "Прорыв".
Источник изображения: Александр Щербак/ ТАСС

Экипажи танков совершенствуют навыки огневой подготовки и управления боевой машиной, отметили в Министерстве обороны

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Партия современных модернизированных танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение танкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили во вторник журналистам в Министерстве обороны РФ.

"Партия современных модернизированных танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение танкового соединения ЦВО. Экипажи танков совершенствуют навыки огневой подготовки и управления боевой машиной. Инструкторы обучают военнослужащих с учетом современного боевого опыта. После завершения боевого слаживания танковые экипажи приступят к выполнению задач в составе группировки подразделений "Отважные", - говорится в описании видео боевой подготовки экипажей, распространенного российским военным ведомством.

В МО РФ уточнили, что танкисты отрабатывают стрельбу по мишеням из штатного вооружения танка как из закрытых позиций, так и с открытых прямой наводкой, корректировка огня ведется при помощи беспилотных летательных аппаратов. Также экипажи выполняют вождение новых машин по естественным препятствиям участков местности.

Танк Т-90М "Прорыв" - самая совершенная машина в семействе Т-90, а также наиболее приспособленная к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести.

Машина получила принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель (1 130 л. с.). "Прорыв" оснащен 125-миллиметровой танковой пушкой, обеспечивающей применение новых боеприпасов высокого могущества, а также управляемой ракеты, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до 5 км. Новый многоканальный прицел обеспечивает применение вооружения в любое время суток. Кроме того, возможность в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами стала одной из главных особенностей модернизированного танка. 

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Россия
Украина
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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