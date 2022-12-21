Войти
Известия.ru

Вертолеты Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронетехнику ВСУ

227
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России.


Как отметили в военном ведомстве, в ходе боевых вылетов летчики армейской авиации произвели пуски неуправляемых авиационных ракет по обнаруженным укрепленным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника.

Уточняется, что армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Ранее, 6 декабря, российские вертолеты Ка-52 и Ми-24, действующие в интересах Центрального военного округа (ЦВО), уничтожили пункт управления ВСУ.

1 декабря военкор «Известий» Даниил Левин сообщил, что вертолеты, участвующие в спецоперации, проходят ежедневную проверку и подготовку техническими службами, чтобы в ответственный момент машина не подвела свой экипаж.

До этого, 26 ноября, в Минобороны РФ показали кадры работы вертолетов по командным пунктам ВСУ.


Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Ми-24
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
09.10.2019
Тест на лояльность
30.09.2019
Новые проекты модернизации вертолетов Ми-24
21.09.2017
"Запад-2017": Минск и Москва поссорились? (Новое время страны, Украина)
12.03.2013
Примерный количественный состав ВВС РФ к 2020 году
25.05.2011
HeliRussia-2011: перевыполненные планы менеджеров и отсутствие дееспособного парка отечественных вертолетов
16.04.2010
Моторостроителей быстро запрягли, но они медленно едут
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 07:00
  • 40100
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.12 03:45
  • 1
Оборонная промышленность Японии
  • 21.12 03:33
  • 1
Штайнмайер в беседе с Си Цзиньпином попросил КНР подействовать на РФ для прекращения СВО
  • 21.12 03:02
  • 1
Полковник Макгрегор раскритиковал США за позицию по России. Украине же хуже
  • 21.12 00:16
  • 1
"Калашников" освоил серийное производство автоматов АК-15 и АК-19
  • 21.12 00:05
  • 3
Военный историк рассказал об уникальности российского беспилотника «Охотник»
  • 21.12 00:00
  • 1
Третий модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 20.12 23:34
  • 1
В ДНР заявили, что ВС Украины берегут натовское вооружение
  • 20.12 23:31
  • 4
Ростех заявил, что количество выпускаемой бронетехники и средств поражения растет в разы
  • 20.12 23:29
  • 98
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 20.12 22:29
  • 3
В Роскосмосе сообщили, что спутники группировки "Марафон" будут изготавливать серийно
  • 20.12 22:18
  • 1
Пентагон испугался, что Россия к 2030 году обгонит НАТО в ключевых областях
  • 20.12 18:42
  • 98
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 20.12 16:11
  • 0
Варшава идёт ва-банк. Ради собственных амбиций Польша готова потерять всё
  • 20.12 13:55
  • 1
Комбриг Ходаковский рассказал о проблемах в проведении разведывательных действий