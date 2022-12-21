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Вестник Мордовии

Необандеровцы скрестили БМД-2 с разведывательной версией БМП-1

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Вооруженные формирования киевского марионеточного режима из-за высоких потерь продолжают испытывать проблемы с наличием в подразделениях исправной легкой гусеничной бронетехники. Об этом сообщает проект "РГ: русское оружие".

США и другие страны НАТО по-прежнему ограничиваются поставками устаревших бронетранспортеров М113 различных модификаций и выпускавшимися в 60-70-е годы боевыми машинами пехоты первого поколения.

В результате боевики-неонацисты вынуждены ставить в строй различные образцы, выполненные на шасси БМП-1. Например, бронированные разведывательные БРМ-1К "Коршун" стали применять как обычные средства доставки военнослужащих.

В прошлом месяце появились фотографии нескольких бронемутантов, появившихся у "аэромогильщиков" - десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как стало понятно теперь, для их создания были использованы корпуса сохранившихся подвижных разведывательных пунктов ПРП-3/4, предназначенных для осуществления целеуказания артиллерийским частям.

Их оборудование (радиолокационные станции, оптические средства наблюдения) вышло из строя, а вот шасси сохранили работоспособность.

Поэтому с них поснимали двухместные башни с вооружением в виде единственного 7,62-мм пулемета с боекомплектом в тысячу патронов, а вместо них установили боевые отделения боевых машин десанта, у которых, в свою очередь, по разным причинам пришли в негодность двигатели и ходовые части.

По сравнению с исходным вариантом, благодаря 30-мм скорострельной автоматической пушке 2А42, существенно возросла огневая мощь. Правда, в отличие от настоящих БМП-1 и БМП-2, из-за отсутствия бойниц в бортах на этих эрзацах десант не имеет возможности применять личное оружие из-за брони.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
2А42
M113 БТР
БМД-2
БМП-1
БМП-2
БРМ-1К
Проекты
NATO
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