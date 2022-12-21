Путин заявил, что спецслужбы должны усилить работу по ключевым направлениям

Путин: работа органов безопасности должна быть усилена по ключевым направлениям

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Работа органов безопасности России должна быть усилена по ключевым направлениям на фоне появления новых угроз, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства поздравил сотрудников органов госбезопасности с профессиональным праздником. Он отметил, что последние годы российские спецслужбы работают с высокой отдачей, и поблагодарил сотрудников ФСБ, СВР ФСО и Главного управления специальных программ за компетентность и мужество, готовность выполнить самые сложные задачи.

"Сегодня динамично меняющаяся ситуация в мире, появление новых угроз и рисков предъявляют повышенные требования ко всей системе органов безопасности России. А это значит, что вы должны серьезно усилить работу по ключевым направлениям, максимально использовать для этого свой оперативный, технический, кадровый потенциал", - сказал глава государства.

Путин заявил, что этот профессиональный праздник объединяет людей, которые выбрали для себя трудную и ответственную службу, кто бережет государство, общество и граждан от внешних и внутренних угроз, защищает основы конституционного строя и целостность страны, беспощадно борется с терроризмом, криминалом, коррупцией.

"На протяжении всей истории нашего отечества органы безопасности были надежной опорой государства, и мы по праву гордимся подвигами их легендарных сотрудников, которые беззаветно служили родине, решительно вставали на пути тех, кто хотел сделать нашу страну зависимой, уязвимой, раздробленной. В этот день самые теплые слова благодарности ветеранам спецслужб. Ваш профессионализм стойкость и ответственность всегда будут примером для тех, кто сегодня стоит на страже безопасности и национальных интересов России", - добавил он.