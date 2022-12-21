Украинский конфликт ускорит крушение западной гегемонии

Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине приведет к краху гегемонии США

Запад во главе с США сделали из Украины оружие, чтобы она превратилась в угрозу для России, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. Однако конфликт будет оборачиваться против его зачинщиков и приведет к крушению англо-американской гегемонии в мире.

Сегодня ни в одной западной стране я не вижу государственных деятелей. Я говорю о государственных деятелях, а не о политиках. Политиков полно. Но государственные мужи мыслят яснее. Они задают трудные вопросы, а не просто продвигают пропаганду с определенной целью.

Сейчас на нашем телевидении огромное количество отставных генералов, которые рисуют мрачную картину для русских и продолжают рассказывать всем, что Украина побеждает. На самом деле шутка здесь в том, что с 24 февраля ситуацию подают как один длинный марш к победе Украины, что, разумеется, абсурдно.

Все дело в том, что большинство этих генералов находятся на содержании военно-промышленного комплекса и различных аналитических центров, которые мы в частных беседах называем центрами лоббирования. И большая часть так называемых аналитических центров в Вашингтоне выступают за увеличение числа войн, интервенций, конфликтов, в которые мы можем вмешаться.

Так что я думаю, что сейчас все подходит к концу, потому что мы практически разорены в финансовом отношении. Речь идет о скольких – 30 или 31 триллионе долларов государственного суверенного долга? Мы оказываемся в том же положении, что Великобритания в 1947 году, когда после Второй мировой соотношение долга к ВВП страны составляло 240 процентов. Причем во многом благодаря нам, поскольку Франклин Рузвельт хотел разрушить Британскую империю и считал, что добьется этого, если загонит ее в долги.

Так что я думаю, что дело начинает подходить к концу. И, откровенно говоря, большинство американцев, как вы упоминали, даже не знают, где находится Украина, и им на нее плевать. Их гораздо больше волнует то, что происходит здесь. Я полагаю, что в конечном итоге то же самое произойдет у вас (в Британии), что будет к лучшему.

Но беспокоит то, что западная элита, правящий класс, с которым мы имеем дело, столь отчаянно пытается втянуть нас в конфликт с такой крупной державой, как Россия. Одно дело вовлекать нас в "войны по осознанному выбору", в вялотекущие конфликты против врагов, у которых не было средств дать отпор. Я говорю об Ираке и Афганистане.

По сути, с военной точки зрения это аналогично избиению младенцев. Что ж, теперь мы воюем не с младенцами. И противник не некомпетентен. Он не слаб. Он не глуп — и, что интересно, он не очень-то хочет воевать с нами. Он хочет положить конец угрозе своей стране, и я говорю о России на Украине, над созданием которой мы неустанно трудились последние 20 лет, чтобы затем использовать ее против России.

Я часто спрашиваю, почему мы это делаем, и получаю сбивающие с толку ответы. "Ну, они коррумпированы". Ладно, но существенная часть нашей страны тоже коррумпирована, и у остального мира проблемы с коррупцией. "Ну, они негодяи". Что значит негодяи? Вы получаете целый список глупых утверждений. Где их стратегические интересы сталкиваются с нашими? И в большинстве случаев никто не может дать разумный ответ.

По всей видимости, хорошо финансируемое меньшинство в Лондоне, Нью-Йорке и Вашингтоне глубоко заинтересовано в уничтожении России. Теперь это дает обратный результат. В действительности Россия сегодня сильнее в финансово-экономическом смысле, чем до начала конфликта. И она выйдет из этого события с гораздо более крупными, боеспособными и смертоносными вооруженными силами, чем те, что у нее были вначале.

Таким образом, все это оборачивается и будет оборачиваться против нас, потому что мы больше не можем пытаться навязать остальному миру американскую или возглавляемую США англо-американскую гегемонию. Остальной мир этого не хочет. Честно говоря, нам самим это не нужно. Это разоряет нас. Так что все это рухнет, схлопнется, и конфликт России с Украиной только ускорит этот процесс.

Россия – еще одна страна, которая сильно отличается от нашей. Но что именно мы знаем о России, не говоря уже об Украине? Я жил бок о бок с украинцами, я хорошо их знаю. Я люблю их, они замечательные люди. Но Соединенные Штаты и Лондон сделали из Украины оружие, чтобы она превратилась в угрозу для России. Если бы мы этого не делали, конфликта сейчас не было бы.

Ни один среднестатистический украинец не хотел воевать с Россией. Люди забывают, что, чтобы победить на выборах, Зеленский, которого поддержало множество олигархов, в ходе своей предвыборной кампании обещал провести переговоры с Россией и заключить с ней соглашение, чтобы положить конец боевым действиям. И за него проголосовало подавляющее большинство украинцев, даже в западной части страны, потому что Украина тоже не была заинтересована в этом конфликте.

То есть мы снова вмешались в естественный процесс, сорвали его и спровоцировали конфликт, который наносит огромный ущерб не только Украине, но и Европе, а также, как следствие, Великобритании и нам. И во всем этом не было никакой необходимости. Мы живем не в 1900-е годы, мы живем в 2022 году. Наши коммерческие интересы и интересы России не так уж сильно отличаются. То есть всего этого можно было избежать.

Но во главе нашей страны стоит малочисленное и очень богатое меньшинство, и никто никогда не признает, что все это было ужасной ошибкой. В течение следующих нескольких недель мы увидим массированное наступление русских, и это обернется ужасающими последствиями для Украины. Я не знаю, смогут ли миллионы украинцев когда-нибудь вернуться домой. Останутся лишь раны на много десятилетий вперед.

И единственной причиной всего этого стало наше решение, что мы хотим войны с Россией, которая, как мы себя убедили, причинит России ущерб.