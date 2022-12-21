Держать строй: Россия и Белоруссия организуют единое оборонное пространство

Лидеры двух стран договорились работать над созданием новой военной техники и продолжать совместные учения

Владимир Путин и Александр Лукашенко 19 декабря в Минске обсудили вопросы формирования единого оборонного пространства, обеспечения безопасности Союзного государства и сотрудничество в рамках ОДКБ. В этот же день в МИД России заявили о том, что при обстреле Донецка ВФУ использовали шведские гаубицы Archer («Лучник»). Эксперты отмечают, что страны НАТО и их союзники давно используют Украину как полигон для испытания перспективных систем вооружения. В зоне СВО российская армия улучшила свои позиции на донецком направлении и отбила атаки противника в других районах.

Единая оборона

Владимир Путин по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко отметил, что обсудил с коллегой создание единого оборонного пространства Союзного государства, а также сотрудничество в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), председательство в которой с 1 января перейдет к Белоруссии. Среди прочего стороны договорились работать над созданием новой военной техники, а также продолжить практику совместных учений.

— Договорились и впредь сообща принимать все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности двух наших стран, уделять приоритетное внимание подготовке войск, повышению их боеготовности, боеспособности, продолжать практику регулярных совместных учений, — отметил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске Источник изображения: Фото: Официальный сайт президента РФ

Он напомнил, что в рамках последовательной реализации общей военной доктрины России и Белоруссии ведется совместное военное планирование. Действует российско-белорусская региональная группировка войск, единая система ПВО. В настоящее время на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей российской армии.

Кроме того, президент России допустил возможность подготовки экипажей белорусских военных самолетов, переоборудованных для применения боеприпасов со специальной ядерной боевой частью.

Также Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия будут сообща принимать меры по надежному обеспечению безопасности Союзного государства.

Немирный «Лучник»

В МИД России 19 декабря заявили, что в воскресенье, 18 декабря, украинские силовики при обстреле Донецка широко использовали артиллерийские системы и РСЗО, «в том числе шведские гаубицы Archer («Лучник»), проходящие «обкатку».

«США и союзники по НАТО превратили Украину в полигон для тестирования своих вооружений, причем Киев намеренно бьет по гражданскому населению», — говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Днем ранее по Донецку велись спорадические обстрелы. Ракеты РСЗО и артиллерийские снаряды рвались в жилых кварталах. Под обстрел попала и одна из городских больниц. Пострадали пациенты, один из которых позже скончался.

Фото: commons.wikimedia.org Источник изображения: iz.ru

Боевые действия на Украине для военно-промышленного комплекса стран НАТО — хорошая возможность обкатать как существующие системы вооружения, так и перспективные, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

— Шведские Archer — это гаубица 155-миллиметрового натовского калибра, — отметил он. — Такие орудия относят к тяжелым, и, конечно, их снаряды производят большие разрушения. Швеция — страна с развитым и сбалансированным ВПК, который способен выпускать самолеты, корабли, артиллерийские и другие системы вооружения. Для них Украина — это хорошая возможность проверить свое оружие в боевых условиях. Швеция здесь не одинока. Свои артсистемы этого калибра поставляют на Украину чехи, французы, поляки и другие. По итогам боевого применения будут сделаны выводы, а сами системы доработаны. За их эксплуатацией и поломками должны следить инженеры. Шведская система, думаю, представляет особый интерес. Ее делали в северной стране, и она должна быть хорошо адаптирована к холодам, не столь хрупкой и изящной, как, например, французская Caesar.

Эксперт напомнил, что Швеция пока не состоит в НАТО, но ее вскоре должны туда принять.

— Страна одной из первых начала поставлять оружие Украине, так что она давно идет в фарватере НАТО, — напомнил он.

Эксперт также отметил, что шведский ВПК имеет и коммерческие интересы — хорошо зарекомендовавшая себя в ходе боевых действий техника в дальнейшем может рассчитывать на крупные заказы.

Выгодные рубежи

Вооруженные силы РФ провели наступление и заняли выгодные рубежи на донецком направлении, после чего отбили контратаки противника, сообщили в Минобороны России 19 декабря.

— Артиллерийским огнем сорваны попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в направлении населенных пунктов Спорное, Новгородское, Водяное, Ленинское и Невельское Донецкой Народной Республики, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

По его словам, за сутки на донецком направлении уничтожено более 130 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

— На купянском направлении в результате огневого налета российской артиллерии по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики уничтожено более 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля, — заявил Игорь Конашенков.

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВФУ в районах Стельмаховка, Червоная Диброва в ЛНР и в районе Серебрянского лесничества, также уничтожены четыре украинские диверсионные группы. Общие потери противника составили до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

На южно-донецком направлении нанесено поражение ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады теробороны ВФУ, предпринявших безуспешные попытки атаковать позиции российских войск. Кроме того, уничтожены две диверсионные группы ВФУ.

Общие потери украинских формирований на данном направлении составили до 80 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункты временной дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады теробороны, группы центра специальных операций «Юг», 56 артиллерийских подразделений ВФУ на огневых позициях и 139 районов сосредоточения войск.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Средства ПВО за сутки сбили восемь беспилотников, шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах населенных пунктов Сладкое, Дебальцево в ДНР, Кременная в ЛНР и Любимовка Запорожской области, а также четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM в воздушном пространстве Белгородской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 344 самолета, 184 вертолета, 2684 беспилотных летательных аппарата, 398 зенитных ракетных комплексов, 7159 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7664 единицы специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Найти диверсантов

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Продвигаясь по городу, гвардии ефрейтор Артем Ларионов обнаружил в заброшенном здании группу боевиков. Грамотно распределив силы подчиненных, он атаковал националистов. В ходе боя Ларионов уничтожил пулеметный расчет, после чего противник отступил, а населенный пункт был освобожден.

Спустя несколько дней боевики атаковали участок обороны подразделения Ларионова. В ходе боя Артем вывел из строя два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и ликвидировал до десяти боевиков. Благодаря смелым и решительным действиям Артема Ларионова удалось не допустить прорыва противника, рассказали в военном ведомстве.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Продвигаясь в головной машине колонны российских войск, лейтенант Александр Шеханов обнаружил группу украинских диверсантов и сходу их атаковал. Противник сосредоточил огонь на машине Александра. Это позволило нашим военнослужащим перестроиться в боевой порядок и вступить в бой. В ходе столкновения был нанесен существенный урон живой силе противника.

Тем не менее противник дождался подкрепления и отрезал часть колонны от основных сил. Сдерживая наступление боевиков, Александр вывел из вражеских клещей более 20 человек, после чего, соединившись с резервом, наши солдаты и офицеры перешли в контрнаступление и разбили врага.

Старший сержант Евгений Зверев выполняет боевую задачу по бесперебойному снабжению российских подразделений. В ходе очередного выезда его колонна была обстреляна боевиками. Евгений, умело маневрируя, вывел машину из-под вражеских снарядов. Смелые и решительные действия старшего сержанта Зверева позволили сохранить груз и обеспечить бесперебойную доставку боеприпасов передовым подразделениям, рассказали в военном ведомстве.

Богдан Степовой

Андрей Федоров