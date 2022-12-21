Блинкен в ходе визита в Китай в начале 2023 года будет обсуждать Украину

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отметил, что в Вашингтоне надеются, что Пекин "использует свое влияние", чтобы завершить украинский конфликт

ВАШИНГТОН, 19 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе планируемого на начало 2023 года визита в Китай поднимет тему конфликта на Украине. Об этом заявил в понедельник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

США "продолжают рассчитывать", что этот визит произойдет в начале следующего года, сказал Прайс, выразив уверенность, что в его повестке будет украинский конфликт. Как он отметил, в США надеются, что КНР "использует свое влияние", чтобы завершить этот конфликт, но "такие шаги, как проведение совместных учений с Россией, этому не помогают".

"Мы также надеемся, что КНР не будет помогать Москве в сфере безопасности и в обходе санкций", - добавил представитель Госдепартамента.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден на встрече на полях саммита G20 в Индонезии в ноябре договорились, что Блинкен посетит Китай в начале 2023 года.