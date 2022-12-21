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ТАСС

В ООН продолжат изучать информацию об "иранских беспилотниках" на Украине

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Барражирующий боеприпас "Герань-2"
Барражирующий боеприпас "Герань-2" пикирует на один из объектов в Киеве 17.10.2022.
Источник изображения: Yasuyoshi Chiba / AFP

Постоянный представитель Ирана отрицал поставки беспилотников, отметили в организации

ООН, 19 декабря. /ТАСС/. Секретариат ООН продолжает изучать сведения о якобы имевших место поставках Ираном в Россию беспилотников для использования на Украине, результаты будут представлены в должный срок. Об этом заявила в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Розмари Ди Карло, представляя доклад о выполнении в уходящем году резолюции 2231 СБ ООН, закрепляющей Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

"В отчетном периоде мы получили письма от Украины, Франции, Германии, Великобритании и США относительно предполагаемой передачи Ираном беспилотных летательных аппаратов России в нарушение параграфа 4 приложения B резолюции, - сказала она. - В этих письмах соответствующие страны просили отправить инспекцию. Постоянный представитель Ирана отрицал поставки беспилотников для использования в конфликте на Украине. Россия также выразила серьезную обеспокоенность в связи с этими запросами".

"Генеральный секретарь изучает имеющуюся информацию и сообщит Совету Безопасности о том, что удалось обнаружить, в должный срок, как и полагается", - добавила Ди Карло, не уточнив, о каких именно сроках идет речь. В ООН, таким образом, пока уходят от ответа на вопрос о происхождении беспилотников, которого от организации требовали Украина и ее западные союзники.

Резолюция 2231 обязывает генерального секретаря регулярно докладывать Совету Безопасности ООН о ее выполнении. США и ряд западных стран настаивают, что это означает наличие у генерального секретаря полномочий проводить расследование предполагаемых случаев нарушения санкций. Россия настаивает, что резолюция не предусматривает автоматическое наделение такими полномочиями, а принимать решения о каких-либо расследованиях может только Совет Безопасности ООН. Как заявлял ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Россия будет вынуждена пересмотреть отношения с секретариатом ООН, если он примет решение о проведении расследования относительно предполагаемого использования иранских беспилотников на Украине. 

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