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РИА Новости

Россия и Белоруссия договорились продолжать практику военных учений

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Военнослужащие во время совместных учений России и Белоруссии
Военнослужащие во время совместных учений России и Белоруссии.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Путин: Россия и Белоруссия договорились продолжать практику совместных военных учений

МИНСК, 19 дек - РИА Новости. РФ и Белоруссия договорились продолжать практику совместных военных учений, заявил президент России Владимир Путин.

"Напомню, что в рамках последовательной реализации общей военной доктрины России и Белоруссии ведется совместное военное планирование. Действует российско-белорусская региональная группировка войск. В настоящее время на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей нашей страны", - сказал Путин.

По его словам, "создана и несет боевое дежурство единая система противовоздушной обороны".

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Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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