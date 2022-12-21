Россия и Белоруссия договорились продолжать практику военных учений

Военнослужащие во время совместных учений России и Белоруссии.

Путин: Россия и Белоруссия договорились продолжать практику совместных военных учений

МИНСК, 19 дек - РИА Новости. РФ и Белоруссия договорились продолжать практику совместных военных учений, заявил президент России Владимир Путин.

"Напомню, что в рамках последовательной реализации общей военной доктрины России и Белоруссии ведется совместное военное планирование. Действует российско-белорусская региональная группировка войск. В настоящее время на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей нашей страны", - сказал Путин.

По его словам, "создана и несет боевое дежурство единая система противовоздушной обороны".