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Белоруссия поставила на боевое дежурство С-400 и комплексы «Искандер»

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Белоруссия поставила на боевое дежурство С-400 и комплексы «Искандер», полученные от России

Белоруссия 19 декабря поставила на боевое дежурство системы С-400 и комплексы «Искандер», полученные от России. Об этом по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Лукашенко отметил, что вооружение Минск запросил у Москвы около полугода назад. Он поблагодарил Путина от себя лично и от военных за поставку вооружений.

«Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплекс С-400, который вы передали Беларуси, и, самое главное, комплекс «Искандер», который вы, пообещав полгода назад, передали нам», — отметил он.

Ранее в понедельник сообщалось, что в ходе переговоров в Минске президент РФ обсудил с белорусским коллегой возможность создания единого оборонного пространства. Как отметил российский лидер, Минск и Москва намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать совместные военные учения.

Российско-белорусские переговоры на высшем уровне состоялись в расширенном составе. По словам Путина, они прошли очень результативно.

В октябре пресс-служба минобороны Белоруссии сообщала, что страна получит в свое распоряжение оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400.


25 июня президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским коллегой заявил о том, что Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М». Также российский президент предложил дооборудовать находящиеся на вооружении белорусской армии Су-25.

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Искандер
С-400 Триумф
Су-25
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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