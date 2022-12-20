Путин подтвердил планы направить белорусского космонавта на МКС в 2023 году

Старт с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».

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МИНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Отправка белорусского космонавта на Международную космическую станцию (МКС) состоится в следующем году, подтвердил президент РФ Владимир Путин в понедельник по итогам переговоров с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко.

"В следующем году, как и договорились, запланирован полет на орбитальную станцию белорусского космонавта", - сказал глава государства, говоря о сотрудничестве двух стран в сфере космоса.