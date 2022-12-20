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Названа стоимость первого портативного квантового ПК

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Квантовые вычисления
Квантовые вычисления.
Источник изображения: D-Russia.ru

Китайская компания SpinQ Technology выпустила в продажу линейку квантовых компьютеров. Об этом сообщает японское издание PC Watch.

По словам журналистов, в серию вошли три устройства — Gemini, Gemini Mini и Triangulum. Данные ПК являются первыми на рынке квантовыми компьютерами, доступными для широкого потребителя. Самым дешевым гаджетом линейки стал Gemini Mini, который также получил портативный корпус. Стоимость компьютера, имеющего мощность два кубита, составила 8700 долларов или около 525 тысяч рублей.

Также SpinQ Technology назвала цены на другие компьютеры. Базовый Gemini оценили в 40 тысяч долларов или около 2,4 миллиона рублей, топовый Triangulum доступен для покупки за 58 тысяч долларов или около 3,5 миллионов рублей.

Флагманский Triangulum получил вычислительную мощность 3 кубита. Девайс имеет порт для программирования и ориентирован на профессиональных пользователей. Аппарат потребляет мощность 330 ватт, его корпус весит около 40 килограмм.

В конце декабря 2021 года ученые из Российского квантового центра и Физического института имени П. Н. Лебедева РАН представили прототип квантового компьютера на ионах. Российские физики построили систему из двух куквартов, что полностью эквивалентно 4 кубитам.

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