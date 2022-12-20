Медведев призвал Британию вернуть Фолкленды Аргентине

Зампред Совбеза РФ назвал двуличными слова премьера Великобритании Риши Сунака о необходимости вывода российских войск с Украины

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал двуличными слова премьера Великобритании Риши Сунака о необходимости вывода российских войск с Украины и предложил британцам вернуть Фолклендские (Мальвинские) острова Аргентине.

В своем Telegram-канале Медведев в понедельник обратил внимание на слова Сунака, что, пока Россия не выведет войска с территории Украины, никаких переговоров быть не может, хотя везде говорилось, что это решать самим украинцам.

"Получается ложь, двуличие и запредельный цинизм. Лучше пусть британцы, наконец, свалят с Мальвинских островов и вернут их аргентинцам. Фолкленды - это не Британия, а Аргентина!" - написал зампред СБ РФ.

Он также поздравил сборную Аргентины с победой на чемпионате мира по футболу в Катаре. "Так держать и в сфере внешней политики!" - добавил Медведев.

Фолклендские острова, расположенные в юго-западной части Атлантического океана, уже 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелась война. Южноамериканская республика потерпела поражение, потеряв за два с половиной месяца боевых действий 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.