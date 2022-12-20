«Угроза была озвучена». Во Франции опасаются «тотальной войны» России с НАТО

Журналист Boulevard Voltaire уверен, что НАТО раскрыло свое участие в конфликте на Украине

Обозреватель французского издания Boulevard Voltaire Фредерик Лассе считает, что ситуация, сложившаяся на Украине, грозит началом «тотальной войны». Журналист уверен, что нужно «серьезно относиться к риску эскалации», при котором Россия открыто столкнется с НАТО.

«Крупная война с НАТО»

Автор статьи Фредерик Лассе напомнил об опубликованных в Times словах бывшего генерал-лейтенанта Роберта Магоуэна, который командовал британскими морскими пехотинцами. Он признал, что они принимали участие в секретных «осторожных операциях» на Украине в «чрезвычайно чувствительной обстановке». По его словам, миссии были сопряжены с «высоким уровнем политического и военного риска».

«Это тайная война, которая является дополнением к той, которую ведут гораздо более открыто тысячи иностранных боевиков, присоединившихся к Украине для борьбы против российской армии», - говорится в статье Boulevard Voltaire.

По мнению Лассе, было достаточно много разоблачений, которые помогли укрепить в России ощущение, что она воюет против НАТО.

Он также напомнил об интервью главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга норвежскому телеканалу NRK. Генсек НАТО сообщил, что «боится», что конфликт на Украине «выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией». Он также уточнил, что «уверен», что этого удастся «избежать».

Автор французского издания считает, что слова Столтенберга «вряд ли ставят под сомнение» уверенность РФ в том, что она конфликтует с Североатлантическим альянсом, а не с «киевским режимом».

«При каких условиях эта война могла бы перерасти в более крупную войну с непосредственным участием НАТО? Тайна. Тем не менее, угроза была озвучена, и мы были бы неправы, если бы не отнеслись серьезно к этому риску эскалации», - уверен журналист.

Лассе также предположил, что «объявление в июне прошлого года о создании постоянного штаба американских войск в Польше и развертывании 101-й воздушно-десантной дивизии США «Кричащие орлы» в Румынии, недалеко от границы с Украиной» могло быть «подготовкой к конфронтации с Россией».

Автор также констатировал, что в ситуации на Украине «ни одна из сторон не готова идти на территориальные уступки», а Киев «пополняет свои силы» и, «вероятно, позже возобновит боевые действия».

«В этих условиях, которые, кажется, закрывают дверь для переговоров, что будут делать американцы и их союзники перед лицом успешного контрнаступления России, которое поставит под угрозу режим Зеленского? Разве не было бы большого соблазна войти в Украину, чтобы обезопасить ее западную часть? Возможно, не для того, чтобы напрямую вступить в бой с русскими, а скорее для того, чтобы зарекомендовать себя как своего рода посредническую силу и добиться прекращения огня», - задался вопросом Лассе.

НАТО на Украине

16 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил, что НАТО де-факто стала участником украинского конфликта.

По его словам, тот факт, что Североатлантический альянс фактически "влез" в конфликт, никак не влияет на поставленные задачи Москвы. Песков уверен, что военная спецоперация будет доведена до конца. Отвечая на вопрос, насколько России тяжелее из-за вмешательства альянса, представитель Кремля ответил, что "существенно тяжелее".

"Это требует, наверное, нашей такой внутренней экономической и иной мобилизации. Одно дело - это киевский режим, а другое дело - это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка. Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях операцию", - считает представитель Кремля.

24 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что «появляется все больше фактов, которые указывают на то, что на Украине имеет место противостояние России и НАТО».

«Все большее число военных специалистов из стран альянса воюют в составе десятка частных военных компаний и Вооруженных сил Украины», - сказала она на брифинге.

1 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что все силовые ведомства страны отмечают рост количества провокаций у границы с Украиной.

"Украина под любым предлогом, скорее всего, пытается втянуть войска государств - членов НАТО в конфликт. Все это подтверждается недавним падением ракеты на территорию Польши", - приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что на этом фоне западные государства продолжают наращивать военный потенциал своих вооруженных сил, модернизируют инфраструктуру на территории соседних стран, увеличивают интенсивность проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки.

"Все это ведет к обострению и так сложной военно-политической обстановки вокруг нашей страны и в регионе в целом", - подчеркнул Лукашенко.

Мария Шустрова