Прорывной водно-лазерный элемент оказался в тысячи раз быстрее обычных полупроводников

Водяная струя

Исследователи из Рурского университета в Бохуме (Германия) разработали новую полупроводниковую схему, основой которой является... обычная вода. Самое интересно, что вода при этом не перестает быть проводником, как мы привыкли думать, но ее проводимостью теперь можно управлять. Причем на огромных скоростях – никакие существующие полупроводники из других материалов с новинкой не сравнятся.

Изначально в чистую воду добавляют йод, что значительно снижает ее проводимость. Воду пропускают через специальную форсунку, чтобы получить плоскую струю жидкости толщиной несколько микрон. В эту струю выстреливают лазером, который выбивает ионы йода, что приводит к резкому увеличению проводимости воды. Второй лазер «считывает» это изменение и определяет, в каком из двух положений находится система. Тем самым имитируется работа классического полупроводника. Преимущество этой технологии в том, что скорость работы лазеров позволяет менять состояние воды всего за пикосекунды. Смоделированная на таких полупроводниках типовая схема микропроцессора, в теории, способна работать с частотой в диапазоне терагерц — в тысячи раз быстрее современных гигагерцовых процессоров. Увы, пока это лишь экспериментальная разработка, концепт, но идея водно-лазерного полупроводника интригует ученых и инженеров.

Александр Мартыненко