Инновационная протеиновая броня выдерживает попадание сверхзвуковых снарядов

Пуля

Исследователи из Кентского университета разработали ударопрочный материал на основе белка, который превосходит те, что используются в современных бронежилетах. Еще в 2016-м они обнаружили удивительное свойство молекулы белка талина, которая под нагрузкой меняет свою структуру — сжимается и поглощает энергию воздействия. Это позволяет ей уцелеть и защитить клетки при резком ударе.

Ученые поместили молекулы талина в гидрогель, а затем провели полимеризацию вещества и получили материал, который получил название TSAM. В ходе испытаний оказалось, что он способен остановить снаряд, летящий со скоростью до 1,5 км/с, не разрушившись. Это значительно быстрее, чем движутся снаряды огнестрельного оружия (0,4-1 км/с), и впятеро превышает скорость звука. Даже большинство объектов в космосе летают с меньшей скоростью — порядка 1 км/с. Что еще интереснее, TSAM амортизирует при столкновении со снарядом, при этом он не разрушается сам и причиняет минимальные повреждения снаряду. Поэтому его можно использовать не только, чтобы остановить летящий предмет — но и чтобы уловить его. Это крайне полезно, например, для охоты на космический мусор в научных целях или для перехвата новейшего оружия противника с целью его изучения. TSAM легко противостоит и крошечным снарядам длиной в микрометры, и крупной алюминиевой шрапнели. В настоящее время авторы разработки изучают возможность применения TSAM в броне и военном снаряжении. Первые опыты показали положительные результаты, этот материал не только прочнее, но и долговечнее керамической или металлической брони.