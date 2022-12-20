Ровер Perseverance впервые записал и передал на Землю звуки марсианской пылевой бури

Perseverance

Ровер НАСА Perseverance за время своей работы на Марсе с февраля 2021 года собрал и передал на Землю огромные объемы ценнейшей информации. Так, например, 27 сентября минувшего года он записал жутковатое звучание марсианской пылевой бури.

Речь идет о кратковременном вихре, в англоязычных странах такие называют «пылевыми дьяволами». По словам ученого-планетолога Наоми Мердок, она и ее коллеги услышали удары отдельных частиц о корпус марсохода и их даже можно было сосчитать. Марсианская пыль — очень важный фактор, который приходиться учитывать при планировании миссий на эту планету. Пылевые ураганы на Марсе способны повредить теплозащитные экраны, научное оборудование, парашюты и вывести из строя солнечные панели космического аппарата. По оценкам ученых, накрывший Perseverance вихрь был около 25 м в ширину и 118 м в высоту. Микрофоны ровера зафиксировали короткую паузу в момент, когда он оказался в эпицентре «пылевого дьявола». Perseverance также успел сделать фото за несколько мгновений до начала бури. Сама запись длится около трех минут. Каждый месяц ровер фиксирует по восемь подобных «пылевых» эпизодов, для чего ученым в центре управления приходится специально настраивать камеры и микрофоны ровера, направляя их туда, откуда скорее всего появится очередной вихрь.