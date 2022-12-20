Зачем США запрещают Киеву переговоры с Россией

Одни страны Запада призывают Украину к скорейшим переговорам с Москвой, но другие в то же время заявляют, что «момент для мирных переговоров по Украине еще не наступил». Откуда возникло это противоречие, какие именно страны оно затрагивает и кому текущий конфликт наиболее выгоден?

"Полезные идиоты на Западе". Именно так глава офиса украинского президента Андрей Ермак называл западных политиков, которые раз за разом призывают Киев к миру с Москвой. "Украину призывают к переговорам с РФ во имя мира и человечества, но не ради Украины", – возмутился он.

Формальный начальник Ермака – президент Украины Владимир Зеленский – сейчас же более дипломатичен в критике иностранных советчиков. "Я не знаю, что нам обсуждать. Он (Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) хочет мира, который соответствовал бы его видению вещей, но наше видение совершенно разное", – поясняет глава киевского режима.

И его вежливость объяснима, ведь среди "полезных идиотов" на данный момент вполне уважаемые люди. Папа Римский Франциск, патриарх американской дипломатии Генри Киссинджер (который в своей статье прямым текстом призывает Украину к миру ради человечества – то есть ради недопущения новой мировой войны) и даже канцлер Германии Олаф Шольц.

По словам лидера ФРГ, время для переговоров Украины и России "давно пришло", а после успешного завершения этих переговоров "в какой-то момент" будет восстановление и российско-европейских отношений. А президент Франции Эммануэль Макрон уже не только говорит о мирном соглашении, а даже обозначает некоторые пункты этого документа. В частности, обещает России какие-то гарантии безопасности.

Время пришло?

Логика Макрона, Шольца, Киссинджера и других представителей Запада очевидна. Они либо четко понимают тот ущерб, который конфликт против России наносит для безопасности Запада (Киссинджер), либо на себе ощущают этот вред – в частности, для собственной экономики (Германия).

В зажиточных странах ЕС резко обострилась социально-экономическая ситуация, началась деиндустриализация, истощаются военные арсеналы. Решить все эти проблемы без нормализации отношений с Россией невозможно – а нормализации без урегулирования украинского конфликта не будет.

Да, тот же Шольц сначала рассчитывал принудить Москву к урегулированию ситуации на Украине силой – то есть через санкции. Однако ни он, ни Макрон, видимо, не рассчитывали, что Россия не только выдержит западный санкционный накат, но и будет выигрывать войну на истощение с Западом.

Что когда в Европе будут закрываться предприятия из-за высоких цен на газ, в России будут в это время издевательски снимать для Запада видеоролики с круглосуточно включенной газовой плитой. Что когда на Западе будут начинаться массовые акции протеста, в России ничего такого близко не происходит. В итоге та же Германия (ну, по крайней мере, значительная часть немецкой элиты) поняла, что победить Россию не получится. А значит, пора договариваться.

Момент еще не наступил?

Однако, к счастью для Ермака и Зеленского, не все западные лидеры считают так же. Не все поддерживают слова Шольца о том, что время для переговоров "давно пришло". Есть еще те, кто считает возможным победу Украины и Запада над Россией – либо считают нужным заработать на проблемах других.

И речь тут не только о восточноевропейских странах, но еще и о Вашингтоне. "Момент для мирных переговоров по Украине еще не наступил", – заявил помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан, который как раз и отвечает за переговорный процесс с Москвой в американском правительстве. По его словам, США сейчас пытаются обеспечить Украине "лучшую из возможных позиций".

Казалось бы, странное заявление, противоречащее целому ряду сигналов, исходящих из тех же Соединенных Штатов. И речь тут не только о Киссинджере, отражающем точку зрения значительной части американского истеблишмента. Кроме того, заявление Салливана противоречит реалиям на земле. Если рассматривать конфликт на Украине как маятник, то он был максимально отклонен в украинско-американскую сторону в сентябре-ноябре. После событий в Харьковской и Херсонской областях. Тогда как раз и была "лучшая из возможных переговорных позиций" и "время пришло".

Проблема для Запада в том, что с каждой новой неделей маятник отклоняется в пользу России. Во-первых, войска на фронте пополняются новыми мобилизованными, а также контрактниками и добровольцами. Во-вторых, вводятся в строй новые мощности российской оборонной промышленности. В-третьих, ударными темпами реализуется план по уничтожению украинской энергетической инфраструктуры.

Соответственно, чем больше проходит времени с сентябрьско-ноябрьского пика военных возможностей и психологического превосходства Киева, тем слабее будут украинские позиции. Тогда о какой "лучшей из возможных" переговорных позиций говорит Джейк Салливан?

Обезжирят

Судя по всему, ни о какой. США не собираются создавать Киеву какие-то условия. Они хотят лишь сохранить лучшие из возможных условий для самих себя. Соединенные Штаты понимают, что победа России неизбежна – они лишь хотят при этом остаться в зоне психологического комфорта, а также максимально заработать до этой победы.

Комфорт в том, что американцы – по крайней мере, при администрации Байдена – морально не готовы признать победу России на Украине, а также согласиться на предложенные Москвой новые правила игры в Европе (изложенные в так называемых российских гарантиях безопасности, переданных Штатам год назад). В то же время Вашингтон понимает, что

Москва не собирается сдаваться и принимать те условия мира или даже заморозки, которые ей готов предложить Запад – включая возврат на границы 24 февраля и спорный статус Крыма.

Даже западные опросы общественного мнения, проведенные вместе с российским иноагентом по итогам успешной для Киева осенней кампании, показали высокий уровень поддержки СВО в российском обществе, а также отказ этого общества от невыгодных для России компромиссов. Да, значительная часть россиян выступает за мир – но мир исключительно на российских условиях (включая признание Западом новых регионов РФ). И ради этого население готово терпеть санкции. В этих условиях российское руководство, по мнению экспертов, вполне может реализовывать успешную "войну на истощение" против Украины, доводя СВО до победного конца.

Американцы пытаются извлечь максимум пользы из продолжающихся боевых действий. В частности, перевести максимальное количество компаний и инвестиций из Европы в США за счет стимуляции хаоса в Старом Свете (не случайно в США уже были приняты законы, стимулирующие европейские компании переезжать в Америку), а также обострить российско-европейские отношения. То есть, проще говоря, зарабатывать на конфликте за счет европейцев и украинцев.

И вот здесь позиция администрации Байдена (ну или той ее части, которую представляет Джейк Салливан) совпадает с интересами Владимира Зеленского, которому точно так же не нужны мирные соглашения. Он понимает, что они будут заключены исключительно за его счет. Поэтому украинский президент – как и американская администрация – готов воевать на Украине до полного поражения и демонтажа страны.

Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета