ССЗ «Вымпел» начал сборку корпуса катамарана в Иркутске

Специалисты ССЗ «Вымпел» (входит в ОСК) начали сборку корпуса головного пассажирского катамарана на подводных крыльях проекта HSC150В на промышленной площадке Восточно-Сибирского речного пароходства.

На площадке подготовлены стапельные места, установлены закладные секции. Сборщики-достройщики завода «Вымпел» начали сборку центрального блока пассажирского судна.

Пассажирский катамаран на подводных крыльях проекта HSC150В. Источник: ОСК

Завод завершил отгрузку корпусных секций первого катамарана. Отгрузку секций корпуса второго катамарана планируется закончить до конца 2022 года.

С января 2023 года, когда все секции двух катамаранов будут доставлены в Иркутск, ССЗ «Вымпел» дополнительно направит сотрудников для сборки корпусов.

Пассажирский катамаран на подводных крыльях проекта HSC150В. Источник: ОСК

Пассажирские суда катамаранного типа с динамической разгрузкой подводными крыльями проекта HSC150B предназначены для скоростных пассажирских перевозок на магистральных речных и озерных линиях.

Малая осадка существенно расширяет географию пассажирских перевозок, а особенность крыльевого устройства позволяет осуществлять безопасную посадку и высадку пассажиров на необорудованный берег.

Пассажирский катамаран на подводных крыльях проекта HSC150В. Источник: Си Тех

Основные характеристики проекта HSC150B

Водоизмещение - 106,0 т

Длина габаритная - 36,7 м

Ширина габаритная - 11,4 м

Осадка габаритная - 1,4 м

Скорость не менее – 60 км/ч

Дальность плавания не менее – 1000 км

Автономность – 16 ч

Пассажировместимость - 148 чел

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