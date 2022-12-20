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Федеральный электронный справочник "Оружие России"

ССЗ «Вымпел» начал сборку корпуса катамарана в Иркутске

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HSC150В
Пассажирский катамаран на подводных крыльях проекта HSC150В.
Источник изображения: Судостроительный завод "Вымпел"

Специалисты ССЗ «Вымпел» (входит в ОСК) начали сборку корпуса головного пассажирского катамарана на подводных крыльях проекта HSC150В на промышленной площадке Восточно-Сибирского речного пароходства.

На площадке подготовлены стапельные места, установлены закладные секции. Сборщики-достройщики завода «Вымпел» начали сборку центрального блока пассажирского судна.


Пассажирский катамаран на подводных крыльях проекта HSC150В.
Источник: ОСК

Завод завершил отгрузку корпусных секций первого катамарана. Отгрузку секций корпуса второго катамарана планируется закончить до конца 2022 года.

С января 2023 года, когда все секции двух катамаранов будут доставлены в Иркутск, ССЗ «Вымпел» дополнительно направит сотрудников для сборки корпусов.


Пассажирский катамаран на подводных крыльях проекта HSC150В.
Источник: ОСК

Пассажирские суда катамаранного типа с динамической разгрузкой подводными крыльями проекта HSC150B предназначены для скоростных пассажирских перевозок на магистральных речных и озерных линиях.

Малая осадка существенно расширяет географию пассажирских перевозок, а особенность крыльевого устройства позволяет осуществлять безопасную посадку и высадку пассажиров на необорудованный берег.


Пассажирский катамаран на подводных крыльях проекта HSC150В.
Источник: Си Тех

Основные характеристики проекта HSC150B

  • Водоизмещение - 106,0 т
  • Длина габаритная - 36,7 м
  • Ширина габаритная - 11,4 м
  • Осадка габаритная - 1,4 м
  • Скорость не менее – 60 км/ч
  • Дальность плавания не менее – 1000 км
  • Автономность – 16 ч
  • Пассажировместимость - 148 чел

© Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация»

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Компании
Вымпел СЗ
ОСК
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