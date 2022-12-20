ССЗ «Вымпел» начал сборку корпуса катамарана в Иркутске

Специалисты ССЗ «Вымпел» (входит в ОСК) начали сборку корпуса головного пассажирского катамарана на подводных крыльях проекта HSC150В на промышленной площадке Восточно-Сибирского речного пароходства.
На площадке подготовлены стапельные места, установлены закладные секции. Сборщики-достройщики завода «Вымпел» начали сборку центрального блока пассажирского судна.
|Пассажирский катамаран на подводных крыльях проекта HSC150В.
|Источник: ОСК
Завод завершил отгрузку корпусных секций первого катамарана. Отгрузку секций корпуса второго катамарана планируется закончить до конца 2022 года.
С января 2023 года, когда все секции двух катамаранов будут доставлены в Иркутск, ССЗ «Вымпел» дополнительно направит сотрудников для сборки корпусов.
|Пассажирский катамаран на подводных крыльях проекта HSC150В.
|Источник: ОСК
Пассажирские суда катамаранного типа с динамической разгрузкой подводными крыльями проекта HSC150B предназначены для скоростных пассажирских перевозок на магистральных речных и озерных линиях.
Малая осадка существенно расширяет географию пассажирских перевозок, а особенность крыльевого устройства позволяет осуществлять безопасную посадку и высадку пассажиров на необорудованный берег.
|Пассажирский катамаран на подводных крыльях проекта HSC150В.
|Источник: Си Тех
Основные характеристики проекта HSC150B
- Водоизмещение - 106,0 т
- Длина габаритная - 36,7 м
- Ширина габаритная - 11,4 м
- Осадка габаритная - 1,4 м
- Скорость не менее – 60 км/ч
- Дальность плавания не менее – 1000 км
- Автономность – 16 ч
- Пассажировместимость - 148 чел
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