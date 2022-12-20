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РИА Новости

Главы Минобороны Белоруссии и России обсудили укрепление обороноспособности

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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны России Шойгу и его коллега Виктор Хренин обсудили обороноспособность

МИНСК, 19 дек – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обсудили в Минске укрепление обороноспособности двух государств, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"Министры обороны Беларуси и России обсудили отдельные вопросы военно-технического сотрудничества и укрепления обороноспособности двух государств", - написал он в своем Twitter.

Ранее в понедельник Шойгу прибыл в Минск, где пройдут переговоры президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина. Ревенко сообщал, что в переговорах президентов Белоруссии и России в узком составе, которые состоятся 19 декабря в Минске, планируется участие глав министерств обороны двух стран.

До этого пресс-служба белорусского президента сообщила, что Лукашенко 19 декабря проведет переговоры с Путиным, который прибудет в Минск с рабочим визитом. По данным пресс-службы, переговоры стартуют с разговора о белорусско-российской интеграции в широком составе – с участием членов правительств двух стран, руководителей министерств и ведомств. Далее президенты продолжат переговоры в формате один на один, после чего, как ожидается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.

В пресс-службе отмечали, что президенты уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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