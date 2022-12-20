Зеленский назвал конкретные виды оружия, которые ждёт от западных стран

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на встрече лидеров Соединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства призвал европейских лидеров увеличить поставки оружия для ВСУ.

Стоит отметить, что наша «западная соседка», естественно, не входит в состав вышеупомянутой организации. Впрочем, сегодня это мало кого волнует. Зеленского принято приглашать практически на любые встречи, где ему непременно «дают слово».

На этот раз украинский лидер «подготовился основательно» и выступил не с абстрактным «дайте», а с вполне конкретным списком вооружений, которые он желает безвозмездно получить для своей армии. Более того, с призывом поставить то или иное оружие Зеленский обратился персонально к практически каждому лидеру европейских стран, присутствовавшему на встрече.

Так, у Великобритании и Норвегии президент Украины попросил системы ПВО и боеприпасы к ним.

Нидерланды, по мнению Зеленского, должны передать его стране противокорабельные ракеты и снаряды для артиллерии.

У Швеции украинский лидер просит САУ Archer, ЗРК RBS-98 и истребители «Грифон». К слову о последних, еще совсем недавно глава Минобороны Швеции заявил, что его страна не собирается передавать Украине боевые самолеты. Зеленский, видимо, это заявление пропустил.

От Дании требуется только поставка САУ CAESAR, а от Литвы – «Стингеры» и ЗРК NASAMS. Кстати, последние норвежского производства. Вероятно потенциальных поставок систем ПВО из Норвегии Зеленскому показалось мало.

Наконец, не «обошел вниманием» украинский лидер и Финляндию. По его мнению, Хельсинки должны помочь ВСУ артиллерийскими боеприпасами 122 и 152 калибра, РСЗО MLRS, а также средствами РЭБ и системами противодействия БПЛА.