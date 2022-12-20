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ИноСМИ

США захотели наверстать военное отставание от России в Арктике

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Американская военная база Туле в Гренландии
Американская военная база Туле в Гренландии.
Источник изображения: © AFP 2022 / THOMAS LEKFELDT

DR: США решили восстановить старую военную базу ради соперничества с Россией в Арктике

В арктической гонке с Россией США далеко позади, сообщает DR. И это побудило США заключить контракт с гренландской компанией на сумму 28 миллиардов датских крон, чтобы обеспечить работу военной базы Туле на 12 лет. НАТО тоже устремилась в Арктику.

Стеффен Кретц (Steffen Kretz)

Персонал базы Туле отрезан от мира как никто другой. База расположена на дальней оконечности необитаемого северо-западного побережья Гренландии. Дальше лишь Северный полюс.

Однако ей отводится главная роль в планах США посоперничать с Россией и Китаем за влияние в Арктике, чье стратегическое значение для сверхдержав растет по мере таяния льдов.

И потепление, и соперничество с Россией побудили США заключить контракт с гренландской компанией Inuksuk на сумму 28 миллиардов датских крон, чтобы обеспечить работу базы Туле на следующие 12 лет.

Фундамент под цоколем тает — в самом прямо смысле слова. Взлетно-посадочные полосы и здания строились в 1950-х годах прямо на промерзшей земле, которая тогда была твердой, как бетон.

В последние годы из-за глобального потепления земля то оттаивает, то замерзает — даже на крайнем севере. В результате взлетно-посадочные полосы потрескались, а здания покосились.

Из-за угроз США обращают свой взор на север

Крупный многомиллиардный контракт — сигнал, что США делают ставку на базу в Туле и тесное сотрудничество с Гренландией и что американские военные переключили внимание на Арктику после того, как десятилетиями отдавали приоритет другим зонам конфликта.

США видят в Арктике крепнущую угрозу со стороны России, которая с конфликтом на Украине лишь усугубилась. Поэтому и политический, и военный интерес США обращен к Арктике.

Об этом свидетельствуют ранее опубликованные доклады Госдепартамента и Пентагона.

Последние два десятилетия Россия наращивает военный потенциал вдоль всего протяженного побережья Северного Ледовитого океана. В этом регионе работают российские атомные ледоколы, военные корабли и подводные лодки. Это делается в расчете на то, что новые маршруты между Азией и Европой вдоль российского побережья в ближайшие годы очистятся ото льда.

В то же время Россия ведет в регионе активные поиски нефти и газа и, таким образом, держится в авангарде гонки за ресурсы в уголке земного шара, где еще недавно царила вечная мерзлота и который считался недоступным.

Ключевая роль Туле для США

В этой гонке США далеко позади. В военном отношении Америка десятилетиями делала упор на подготовку и оснащение сил быстрого реагирования для так называемой борьбы с терроризмом. Военные возможности страны в холодных регионах мира очень ограничены, хотя благодаря Аляске США — сами арктическая держава.

Так, у американских военных нет ни ледоколов, ни глубоководных портов для захода военных кораблей в пределах страны. Единственный такой порт США в Арктике — как раз у базы Туле в Гренландии.

Новый многомиллиардный контракт на эксплуатацию и техническое обслуживание базы Туле демонстрирует ее стержневое значение для обороны страны. Ее радиолокационная станция может предупреждать об атаках баллистических ракет с территории России.

И в ближайшие годы база может расшириться. Туле находится на территории НАТО, и, если США хотят соперничать в Арктике с Китаем и Россией, очевидно, что военное присутствие придется укрепить.

НАТО тоже смотрит на север

Сегодня Туле — скорее пассивный наблюдательный пункт Космических сил США и ученых-климатологов. С расширением же взлетно-посадочных полос и инфраструктуры Туле снова может стать стратегически важной базой для эскадрилий дальних бомбардировщиков и истребителей США, как это было во время холодной войны.

Альянс НАТО под руководством США в этом году изменил приоритеты и устремился в Арктику. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг в августе, когда публично признал, что Арктика стала ахиллесовой пятой — слабым местом альянса и открытой дверью для российской агрессии.

Присутствие НАТО в Арктике вырастет благодаря тому, что заявки на членство подали Швеция и Финляндия.

Дания тоже усилила внимание к Арктике, включив в оборонный бюджет беспилотники для слежки и наблюдения, а также масштабную модернизацию системы воздушного наблюдения на Фарерских островах.

Таким образом многое говорит о том, что в ближайшие годы США продолжат вкладываться в Гренландию. США уже открыли консульство в Нууке и проявляют живой интерес к добыче на острове редких минералов — чьей рынок сейчас во многом контролируют Китай и Россия.

Для большинства стало потрясением, когда бывший президент Дональд Трамп в 2019 году заявил, что США купят Гренландию.

Его заявление было каким угодно, только не дипломатическим. Но мотивы его предложения очевидны: для США Гренландия — стратегическое звено в присутствии сверхдержавы на Крайнем севере, а также в попытках догнать Россию в Арктике.

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Дания
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Персоны
Трамп Дональд
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