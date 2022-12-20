Комиссия решит, можно ли использовать "Союз МС-22" для возвращения космонавтов на Землю

Две рабочие группы выясняют причины повреждения радиатора корабля

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Специальная комиссия в конце декабря решит, возможно ли использовать корабль "Союз МС-22" для возвращения космонавтов на Землю с МКС. Об этом журналистам сообщили в понедельник в Роскосмосе.

"Специальная комиссия должна принять решение о возможности или невозможности дальнейшего использования корабля "Союз МС-22" для возвращения космонавтов на Землю, планирующегося в марте 2023 года. В первом случае предлагается в марте 2023 года выполнить штатную пересменку экипажей российского сегмента МКС, во втором - может быть ускоренно подготовлен к запуску беспилотный корабль "Союз МС-23" для замены "Союза МС-22", - сообщили в госкорпорации, отметив, что "Союз МС-23" находится на космодроме Байконур и уже прошел часть испытаний перед плановым стартом в марте 2023 года.

В госкорпорации отметили, что комиссии предстоит принять решение по дальнейшей программе полета российского сегмента МКС.

Причины повреждения корабля

Две рабочие группы сформировали для выяснения причин повреждения корабля "Союз МС-22", сообщили в госкорпорации.

"Сформированы две рабочие группы для выяснения причин нештатной ситуации, анализа технического состояния корабля "Союз МС-22" и выработки рекомендаций по дальнейшим действиям наземных специалистов и экипажа российского сегмента станции. Они анализируют всю информацию, поступающую с борта МКС и корабля "Союз МС-22", - сказали в госкорпорации.

Там также отметили, что, по предварительным данным, "повреждение могло быть вызвано попаданием микрометеороида или космического мусора в наружный холодильник-радиатор, расположенный на приборно-агрегатном отсеке корабля "Союз МС-22".

15 декабря при подготовке к выходу российских космонавтов в открытый космос было зафиксировано падение давления во внешней системе терморегулирования пилотируемого корабля "Союз МС-22". Визуальный осмотр корабля со станции подтвердил утечку теплоносителя, поэтому выход был отменен.

Как рассказали в Роскосмосе, 16 декабря был проведен ряд тестов систем корабля "Союз МС-22", в том числе проверка его системы управления движением с кратковременным включением двигателей причаливания и ориентации. Тесты систем корабля показали, что других неисправностей в нем нет.

18 декабря с помощью камер станционного дистанционного манипулятора была осмотрена внешняя поверхность корабля "Союз МС-22". Анализ поступивших на Землю данных позволил обнаружить возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля. В конце декабря будут заслушаны выводы рабочих групп и намечены планы на будущее.