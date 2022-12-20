Решение по ситуации с кораблем "Союз МС-22" примут 27 декабря

Глава Роскосмоса Юрий Борисов отметил, что для этого созданы две рабочие группы

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Рабочие группы должны высказать решение по ситуации с космическим кораблем "Союз МС-22" 27 декабря, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"В конце декабря, я думаю, числа 27 [декабря], специалисты, сейчас образованы две рабочие группы, решат, как мы будем выходить из этой ситуации", - сказал он в интервью "Известиям", опубликованном в понедельник.

Он подчеркнул, что для принятия решений есть достаточно времени и "спешки никакой нет".

"Если ситуация будет находиться под контролем и у нас будет полная уверенность в работоспособности корабля, то он будет использован для штатного спуска экипажа, как и запланировано в марте. Если ситуация будет развиваться по какой-то другой траектории, то, конечно, у нас есть запасные варианты", - рассказал Борисов, отметив, что экипаж может вернуться на Землю на другом корабле - "Союз МС-23".

В настоящее время Роскосмосом сформированы две рабочие группы для выяснения причин нештатной ситуации, анализа технического состояния корабля "Союз МС-22" и выработки рекомендаций по дальнейшим действиям наземных специалистов и экипажа российского сегмента станции. Они анализируют всю информацию, поступающую с борта МКС и корабля "Союз МС-22".

15 декабря при подготовке к выходу российских космонавтов в открытый космос было зафиксировано падение давления во внешней системе терморегулирования пилотируемого корабля "Союз МС-22". Визуальный осмотр корабля со станции подтвердил утечку теплоносителя, поэтому выход был отменен.

Как рассказали в Роскосмосе, 16 декабря был проведен ряд тестов систем корабля "Союз МС-22", в том числе проверка его системы управления движением с кратковременным включением двигателей причаливания и ориентации. Тесты систем корабля показали, что других неисправностей в нем нет.

18 декабря с помощью камер станционного дистанционного манипулятора была осмотрена внешняя поверхность корабля "Союз МС-22". Анализ поступивших на Землю данных позволил обнаружить возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля. По предварительным данным, повреждение могло быть вызвано попаданием микрометеороида или космического мусора в наружный холодильник-радиатор, расположенный на приборно-агрегатном отсеке корабля "Союз МС-22".