Генсек Зась: ОДКБ не планирует расширять общий контингент сил, существующих уже достаточно

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. ОДКБ не планирует расширять общий контингент сил, существующих уже достаточно, заявил в понедельник генеральный секретарь организации Станислав Зась.

"Нет, таких планов нет. У нас достаточные созданы и коллективно-оборонительные силы, и коллективные силы оперативного реагирования, и силы быстрого развертывания в центрально-азиатском регионе. Тот потенциал, который сейчас реально есть, он не просто большой, он очень огромный, достаточный для парирования любых угроз, в том числе военного характера", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".