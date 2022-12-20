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РИА Новости

ОДКБ не планирует расширять общий контингент сил

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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.
Источник изображения: © Sputnik / Асатур Есаянц

Генсек Зась: ОДКБ не планирует расширять общий контингент сил, существующих уже достаточно

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. ОДКБ не планирует расширять общий контингент сил, существующих уже достаточно, заявил в понедельник генеральный секретарь организации Станислав Зась.

"Нет, таких планов нет. У нас достаточные созданы и коллективно-оборонительные силы, и коллективные силы оперативного реагирования, и силы быстрого развертывания в центрально-азиатском регионе. Тот потенциал, который сейчас реально есть, он не просто большой, он очень огромный, достаточный для парирования любых угроз, в том числе военного характера", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".

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Страны
Россия
Компании
ОДКБ
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