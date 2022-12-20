В «Ростехе» назвали точными и надежными удары «Искандеров» по целям на Украине

В «Ростехе» 19 декабря сообщили, что расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» очень точно и надежно наносят удары по целям на Украине.

«Высокоточные комплексы сегодня работают очень эффективно по уничтожению инфраструктуры на другой территории, это наш знаменитый «Искандер». Он достаточно эффективен и работает очень слаженно и очень точно, надежно», — сказал первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков в разговоре с ТАСС.

Он отметил, что производство пусковых установок и боеприпасов к ним выросло в разы

Также, по его словам, корпорация увеличила поставки некоторых образцов вооружений в зону проведения спецоперации в десятки раз.

Спросом пользуется вся линейка танковой техники, в том числе Т-90 и Т-80, БМП-3, добавил Артяков.

На прошлой неделе в Минобороны рассказали, что расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Западного военного округа нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации.

В сентябре российские военные нанесли удар высокоточными ракетами «Искандер» по 28-й мотопехотной бригаде ВСУ во время выгрузки на железнодорожной станции в Донецкой Народной Республике.

Спецоперация России по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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