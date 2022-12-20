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Военный аналитик рассказал о недостатках американских ЗРК Patriot

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ЗРС Patriot
ЗРС Patriot.
Источник изображения: U.S. Army/ABACA/Reuters

Гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов перечислил основные минусы американских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. В беседе с Ura.ru он отметил, что большим недостатком техники является неспособность поразить цель, летящую на высоте не выше 100 метров.

«Система довольно неповоротливая и перегружена элементами. Разворачивается долго. Почти 30 минут. Сворачивается около 20 минут», — рассказал эксперт. По его словам, ЗРК Patriot плохо вписывается в современные реалии ведения боевых действий, когда обстоятельства требуют оперативно «отстреляться, поразить цель и покинуть место».

Кроме того, отметил военный аналитик, поразить данный комплекс может любой беспилотный летательный аппарат (БПЛА), в том числе дроны-камикадзе и изделия «кустарного производства». «Ракеты ЗРК Patriot не бьют ниже 60 метров, а в реальности у них пробел с землей около 100 метров», — указал он.

Ранее в декабре офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что американские ЗРК Patriot станут легкой мишенью для российских войск на Украине. По его словам, комплексы не подходят для интеграции в устаревшую систему противовоздушной обороны Украины, поэтому их присутствие только осложнит положение украинских военных. Он также сказал, что система очень сложная в эксплуатации, поэтому в случае поставок Patriot Киеву придется отправлять специалистов на обучение в Соединенные Штаты.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
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