Комбриг Ходаковский рассказал о проблемах в проведении разведывательных действий

Источник изображения: topwar.ru

Бывший секретарь Совета безопасности ДНР, комбриг Александр Ходаковский рассказал о существующих проблемах в проведении разведывательных действий.

По словам Ходаковского, разведывательные коптеры зачастую не могут подняться в воздух из-за низкой облачности. Как правило, в таких условиях становится невозможным использование коптеров, способных подниматься на большие высоты и являющихся основным источником разведданных о происходящем на расстоянии, превышающем десятикилометровую зону вглубь занятой противником территории.

Ходаковский подчеркнул недостаточное количество таких "птиц", а также проблему с низкой емкостью установленных на них аккумуляторов. Также он отметил необходимость в разведкомплексах, устойчивых к воздействию РЭБ, а также в больших "птицах", оснащенных ретрансляторами сигнала, способных помогать малым коптерам действовать ниже облаков - над землёй.

Экс-глава СБ ДНР добавил, что разведсредства являются одной из составляющих триады, включающей в себя разведку, связь и средства поражения. Кроме того, он отметил существующие проблемы в области связи.

Даже при наличии достаточного количества необходимого для покрытия связью оборудования зачастую встречаются проблемы с отсутствием электропитания вышек.