США передали ВС Ливана партию вертолетов "Хью-2"

ЦАМТО, 19 декабря. Посольство США в Ливане сообщило о состоявшейся 16 декабря церемонии передачи ВС Ливана трех новых многоцелевых вертолетов "Хью-2" (Huey II). В мероприятии приняла участие посол США в Ливане Дороти Ши.

Как заявлено, стоимость переданной техники оценивается в 24 млн. долл.

Принятие "Хью-2" на вооружение позволит ВС Ливана выполнять широкий спектр задач: от медицинской эвакуации и поисково-спасательных операций, снабжения до перевозки взвода военнослужащих с экипировкой в любую точку страны в случае кризисных ситуаций.

По заявлению посольства, Государственный департамент США недавно одобрил дополнительное выделение 210 млн. долл. Вооруженным силам Ливана в рамках программы "Иностранное военное финансирование". Это позволит усилить боеспособность сухопутных войск, флота и авиации на перспективу.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2021 года власти США уже передали ВС Ливана три многоцелевых вертолета "Хью-2". Их стоимость составила 32 млн. долл.