Установлено точное место повреждения «Союза МС-22»

«Поток частиц, предположительно, исходящий от корабля «Союз МС-22», пристыкованного к модулю «Рассвет», который находится на обращенной к Земле стороне МКС». Кадр с онлайн-трансляции NASA.

Специалисты госкорпорации «Роскосмос» установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека космического корабля «Союз МС-22». Об этом информированный источник сообщил РИА Новости.

«Повреждение находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи (фиксирует батарею в определенном положении — прим. "Ленты.ру")», — сказал он. Источник добавил, что повреждения удалось обнаружить благодаря фотографиям и видео, которые присылал экипаж станции.

В пресс-службе «Роскосмоса» отметили, что специалисты продолжают анализировать поступившие данные.

Ранее в госкорпорации рассказали, что температура на «Союзе МС-22» снижается благодаря действиям специалистов подмосковного Центра управления полетами.

15 декабря стало известно, что на пристыкованном к МКС корабле произошла разгерметизация системы терморегулирования.