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ЦАМТО

ВВС Мьянмы приняли в эксплуатацию несколько образцов авиатехники

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Один из двух первых введенных в строй ВВС Мьянмы истребителей Су-30СМЭ (бортовой номер "1905") производства Иркутского авиационного завода. Мейтхила, 15.12.2022
Один из двух первых введенных в строй ВВС Мьянмы истребителей Су-30СМЭ (бортовой номер "1905") производства Иркутского авиационного завода. Мейтхила, 15.12.2022.
Источник изображения: 1221cd.org

ЦАМТО, 19 декабря. Военно-воздушные силы Мьянмы 15 декабря провели ежегодную церемонию, в ходе которой официально была введена в эксплуатацию недавно полученная авиационная техника.

Подобное мероприятие традиционно проводится на авиабазе Мейктила (г.Мандалай).

Как сообщает News-eleven.com, церемонию, посвященную 75-летию со дня основания ВВС Мьянмы, открыл главнокомандующий ВС Мьянмы генерал Мин Аун Хлайн.

Согласно имеющимся фотоматериалам, в эксплуатацию было принято два истребителя Су-30СМЭ (с.н.1904 и 1905), пять УТС FTC-2000G (1401, 1403, 1404, 1405 и 1406), один FT-7M (1665), четыре K-8W (3937 и 3938), один ВТС Y8F-200 (5821) и два вертолета Ка-28 (6351 и 6352).

Напомним, что договоренность о поставке шести истребителей Су-30СМЭ была достигнута в ходе визита министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в Мьянму 20-21 января 2018 года. Стоимость контракта оценивается в 400 млн. долл. Первые две машины прибыли в Мьянму в июле этого года.

Относительно противолодочных Ка-28 предполагается, что они могли быть получены из наличия Военно-морских сил Индии после модернизации в России. Достоверной информации относительно данной поставки пока не имеется.

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Страны
Индия
Мьянма
Россия
Продукция
Ка-28
Су-30
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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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