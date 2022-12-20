Предприятие Роскосмоса провело испытания двигателя для ракеты "Союз-5"

В госкорпорации сообщили, что двигатель впервые испытывался в комплектации с полноразмерными соплами

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Испытания двигателя РД-0124МС, предназначенного для ракеты-носителя "Союз-5", прошли в Воронежском центре ракетного двигателестроения. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в понедельник.

"Проведено испытание двигателя РД-0124МС для новой перспективной ракеты "Союз-5". Двигатель впервые испытывался в комплектации с полноразмерными соплами. Запуск, останов прошли штатно, двигатель отработал на номинальном режиме заложенное программой время", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, тяга двигателя в пустоте - 60 тонн, он работает на жидком кислороде и нафтиле. Разработка будет применятся во второй ступени ракеты "Союз-5".

В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Зенит-М" для модернизации. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин сообщил, что сроки начала строительства немного сдвигаются.

Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракету "Союз-5", которую планируется запускать оттуда.