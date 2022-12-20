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ТАСС

Ростех заявил об отсутствии аналогов беспилотника "Охотник" у стран НАТО

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Новейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с Су-57
Новейший ударный беспилотник "Охотник" во время первого совместного полета с Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

По словам первого заместителя генерального директора госкорпорации Владимира Артякова, серийное производство может начаться "через год-два"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Аналогов российского беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Охотник" нет ни у одной из стран НАТО. Об этом заявил первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков в понедельник в интервью каналу "Россия-24".

"Концепт сам по себе уникален. Ни у американцев, ни в НАТО, ни в одной из стран такого аппарата нет. [В следующем году] первые испытания проведем, серийное производство - я думаю, выйдем через год-два", - сказал он, отвечая на вопрос о стадии работ над БЛА.

Артяков подчеркнул, что беспилотник работает на основе технологий искусственного интеллекта, малозаметен и набирает высокие скорости.

Разработанный в конструкторском бюро Сухого беспилотник С-70 "Охотник" выполнен по схеме "летающее крыло" с применением технологии "стелс", что снижает его радиолокационную заметность. По данным открытых источников, взлетная масса аппарата составляет до 20 тонн, максимальная скорость полета - около 1 000 км/ч. Серийные поставки планируется начать с 2024 года. "Охотник" впервые поднялся в воздух 3 августа 2019 года, полет продолжался более 20 минут под управлением оператора. 27 сентября 2019 года БЛА выполнил полет совместно с истребителем Су-57. 

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