Войти
ТАСС

Обсерватория "Спектр-РГ" обнаружила свыше 23 тыс. скоплений галактик

203
0
0
Российская обсерватория «Спектр-РГ»
Российская обсерватория «Спектр-РГ».
Источник изображения: © Роскосмос/DLR/СРГ

По словам академика Рашида Сюняева, на сегодняшний день это рекорд

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российско-европейская орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" обнаружила свыше 23 тыс. скоплений галактик среди 1,5 млн рентгеновских источников, открытых телескопом eROSITA за время четырех полных и одного неполного обзора неба. Это значение является рекордным, сообщил в понедельник научный руководитель российской части миссии "Спектр-РГ" академик Рашид Сюняев.

"В рамках четырех полных и одного неполного обзора неба нам удалось обнаружить на той половине ночного неба, которая является российской в рамках миссии, свыше 1,5 млн рентгеновских источников, в том числе 23 тыс. скоплений галактик. Это является рекордом на сегодняшний день", - заявил Сюняев на конференции "Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра" (HEA-2022), проходящей на этой неделе в ИКИ РАН.

Как отметил академик, пока ученым удалось установить расстояния лишь до 140 тыс. из 1,5 млн источников, открытых телескопом eROSITA, немецкой половиной обсерватории. Для определения расстояний и изучения всех свойств остальных объектов был создан проект SRG-z, в рамках которого российские астрономы и их зарубежные коллеги систематически изучают эти источники рентгеновских волн при помощи наземных телескопов.

Особенный интерес, как отметил Сюняев, представляют семь десятков всплесков рентгеновских волн, предположительно, зафиксированных "Спектром-РГ" в момент разрушения звезд притяжением сверхмассивных черных дыр в далеких галактиках. Определение положения и изучение этих объектов раскроет историю взаимодействий черных дыр и светил в ранней и современной Вселенной.

Новый век рентгеновской астрономии

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. Она была выведена в космос два года назад, а в конце октября 2019 года она успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2, где притяжения Земли и Солнца уравновешиваются.

Это второй аппарат из линейки "Спектров", который должен занять место "Спектра-Р" (его миссия завершена в конце мая прошлого года) в статусе единственного российского научно-космического проекта. На его борту размещено два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и германский eROSITA. Запустить подобную обсерваторию планировалось с 1987 года.

Первый обзор неба был успешно подготовлен инструментами "Спектра-РГ" в середине прошлого лета. Астрономам удалось обнаружить на ночном небе свыше миллиона галактик и других объектов, излучающих в рентгене, подавляющее большинство которых было раньше неизвестно ученым. Работа немецкой части обсерватории была прекращена весной, телескоп eROSITA переведен в неактивный режим европейской стороной.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
Похожие новости
21.09.2022
Назван срок запуска первой в истории России миссии на Луну
27.01.2021
Водородные технологии помогут объединить Томск и наукограды — Дубну и Черноголовку
21.01.2021
В России создали прибор для поиска полезных ископаемых на Луне и Марсе
03.02.2020
Роскосмос поручил сформировать программу исследования Венеры
07.08.2018
Религия и уран: за что воюют в Центральной Африке
29.06.2015
Разработчик: запуск российской обсерватории "Спектр-УФ" сдвинулся на 2021 год
23.10.2012
Развалился на орбите
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 05:39
  • 40030
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.12 01:05
  • 6
Киевский зонт
  • 20.12 00:45
  • 2
В Самарской области планируется сформировать кластер беспилотной авиации
  • 19.12 21:58
  • 1
Институт РАН: повредить "Союз" мог микрометеорит потока Геминиды или космический мусор
  • 19.12 21:19
  • 2
Эксперт назвал основное преимущество поставленного ВС РФ комплекса «Пенициллин»
  • 19.12 13:35
  • 92
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 19.12 01:45
  • 2334
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.12 00:54
  • 87
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 18.12 23:03
  • 6
«Сухого» место: новейшие истребители поступят в морскую авиацию
  • 18.12 13:51
  • 8
Новый российский истребитель получит технологии Су-57
  • 17.12 20:30
  • 1
В России оценили возможное переоснащение украинских авиабомб
  • 17.12 19:00
  • 4
В России создадут опытные образцы самолета «Партизан» в 2023 году
  • 17.12 17:14
  • 7
Расчеты комплексов "Аистенок" ВВО продолжают эффективно вести контрбатарейную борьбу в зоне СВО
  • 17.12 17:13
  • 2
Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе из-за действий Азербайджана обострилась, заявил Пашинян
  • 17.12 17:13
  • 3
Главные события 2022 года в военной сфере