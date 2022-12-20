По словам академика Рашида Сюняева, на сегодняшний день это рекорд

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российско-европейская орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" обнаружила свыше 23 тыс. скоплений галактик среди 1,5 млн рентгеновских источников, открытых телескопом eROSITA за время четырех полных и одного неполного обзора неба. Это значение является рекордным, сообщил в понедельник научный руководитель российской части миссии "Спектр-РГ" академик Рашид Сюняев.

"В рамках четырех полных и одного неполного обзора неба нам удалось обнаружить на той половине ночного неба, которая является российской в рамках миссии, свыше 1,5 млн рентгеновских источников, в том числе 23 тыс. скоплений галактик. Это является рекордом на сегодняшний день", - заявил Сюняев на конференции "Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра" (HEA-2022), проходящей на этой неделе в ИКИ РАН.

Как отметил академик, пока ученым удалось установить расстояния лишь до 140 тыс. из 1,5 млн источников, открытых телескопом eROSITA, немецкой половиной обсерватории. Для определения расстояний и изучения всех свойств остальных объектов был создан проект SRG-z, в рамках которого российские астрономы и их зарубежные коллеги систематически изучают эти источники рентгеновских волн при помощи наземных телескопов.

Особенный интерес, как отметил Сюняев, представляют семь десятков всплесков рентгеновских волн, предположительно, зафиксированных "Спектром-РГ" в момент разрушения звезд притяжением сверхмассивных черных дыр в далеких галактиках. Определение положения и изучение этих объектов раскроет историю взаимодействий черных дыр и светил в ранней и современной Вселенной.

Новый век рентгеновской астрономии

"Спектр-РГ" - совместный российско-германский проект. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. Она была выведена в космос два года назад, а в конце октября 2019 года она успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2, где притяжения Земли и Солнца уравновешиваются.

Это второй аппарат из линейки "Спектров", который должен занять место "Спектра-Р" (его миссия завершена в конце мая прошлого года) в статусе единственного российского научно-космического проекта. На его борту размещено два рентгеновских телескопа: российский ART-XC и германский eROSITA. Запустить подобную обсерваторию планировалось с 1987 года.

Первый обзор неба был успешно подготовлен инструментами "Спектра-РГ" в середине прошлого лета. Астрономам удалось обнаружить на ночном небе свыше миллиона галактик и других объектов, излучающих в рентгене, подавляющее большинство которых было раньше неизвестно ученым. Работа немецкой части обсерватории была прекращена весной, телескоп eROSITA переведен в неактивный режим европейской стороной.