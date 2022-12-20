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ТАСС

Ростех в разы увеличил производство боеприпасов к ракетному комплексу "Искандер"

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ОТРК Искандер
ОТРК Искандер.
Источник изображения: invoen.ru

Первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков заявил, что Искандер очень точно и надежно работает

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" в разы увеличила производство пусковых установок и боеприпасов к оперативно-тактическому ракетному комплексу "Искандер". Об этом заявил в понедельник в интервью каналу "Россия-24" первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.

"Высокоточные комплексы сегодня работают очень эффективно по уничтожению инфраструктуры на другой территории, это наш знаменитый "Искандер". Он достаточно эффективен и работает очень слаженно и очень точно, надежно. Здесь мы должны отметить, что [производство] пусковых установок и, собственно говоря, боеприпасов увеличиваем в разы", - сказал он. 

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Страны
Россия
Продукция
Искандер
Компании
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
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