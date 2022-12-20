Россия ратифицировала соглашение с Индией об охране космических технологий

Соглашение заключили на неопределенный срок

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Индией о мерах по охране технологий, связанных с сотрудничеством в области исследования и использования космоса в мирных целях. Соответствующий документ опубликован в понедельник.

Соглашение было подписано в Москве и Бангалоре 1 декабря 2021 года. Как говорится в сопроводительных документах, лица, которым будут выданы разрешения на экспорт или импорт изделий и технологий в этой сфере, будут разрабатывать планы их охраны. Они будут утверждаться до начала совместной деятельности уполномоченными органами договаривающихся сторон, а также уполномоченным органом третьего государства, если этого требуют обстоятельства осуществления совместной деятельности и условия выдачи разрешений на экспорт или импорт.

Каждая сторона соглашения обязуется обеспечивать непрерывное действие выданных в ее государстве разрешений в отношении охраняемых изделий и технологий и информировать другую сторону об их содержании. Также документ содержит положения, касающиеся предупредительной маркировки, вывоза и транспортировки охраняемых изделий и технологий, таможенных операций, правовой и физической защиты имущества, защиты информации.

Соглашение заключено на неопределенный срок. Оно вступит в силу после ратификации обеими сторонами.