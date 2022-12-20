Поставки оружия Украине повышают риск ядерной войны. Пора остановиться

19FortyFive: поставка оружия Украине повышает риск ядерной войны

Поставки дополнительных вооружений Украине грозят тем, что Россия применит тактическое ядерное оружие, а это не входит в планы США, пишет 19FortyFive. Интересы Киева не во всем совпадают с американскими, считает автор статьи.

Дэниел Дэвис (Daniel Davis)

Россия в пятницу нанесла один из самых разрушительных и последовательных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Сообщается, что в общей сложности было выпущено 76 крылатых ракет, которые поразили города по всей стране. Украинские чиновники заявили, что полстраны осталось без электричества, а Харьков обесточен полностью.

Вдобавок ко всем бедам Украины четыре высокопоставленных чиновника предупредили в четверг, что Россия готовится к новому масштабному наступлению.

Украина может оказаться не готова к наступлению и запросила у Запада новую масштабную поддержку, но выполнение этой просьбы сопряжено с неприемлемым риском для национальной безопасности США.

Журнал The Economist в четверг опубликовал серию из трех статей, в которых оценил российско-украинский конфликт с точки зрения трех высших должностных лиц Киева: президента Владимира Зеленского, командующего ВСУ Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского. В тот же день их предупреждения повторил министр обороны Алексей Резников на страницах The Guardian.

Их единая оценка впервые открыто показала, что позиции Украины в конфликте против России опаснее, чем принято считать, и чтобы получить шанс на победу, ей нужна масштабная дополнительная поддержка, как военная, так и финансовая, и в первую очередь от США.

Это ставит США в щекотливое положение, поскольку Вашингтон должен нащупать равновесие между запросами Киева и их последствиями для собственной национальной безопасности. Реальность такова, что интересы Киева, сколь угодно актуальные для Украины, далеко не во всем совпадают с американскими. Суть в том, что США могут помочь Украине защититься, но обязаны притормозить, если снабжение Киева поставит под угрозу нашу собственную национальную безопасность.

Залужный объяснил, что Россия оказывает давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) на всей "1500-километровой линии фронта". Крайне важно, отметил генерал, "удерживать этот рубеж и больше не терять позиций", потому что "освободить их будет в 10–15 раз труднее, чем не сдать". По словам Залужного, за линией фронта русские создают новые мощные силы для зимнего наступления. "По нашим оценкам, у них есть резерв от 1,2 до 1,5 миллиона человек", — сказал он, добавив, что порядка "200 000 свежих солдат" уже готовы для атаки по растянутым позициям украинских войск.

Чтобы подготовиться к этому наступлению, командующий пытается ограничить количество войск на линии фронта, чтобы подготовить оборонительные силы в безопасном районе вдали от боевых действий. "Да простят меня солдаты в окопах", — добавил Залужный, отметив, что он готовит ударные силы "к затяжным и тяжелым боям" в январе-феврале.

"Я знаю, что одолею этого врага, — заявил он, — Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц". Залужный пообещал "поговорить об этом с Милли" (генерал Марк Милли — председатель Объединенного комитета начальников штабов США). Столько военной техники ВСУ нужно, чтобы иметь хоть какой-то шанс выполнить задачу, которую перед генералами поставил Зеленский.

"Украинский народ не хочет идти на компромисс по территории, — сказал президент, — и поэтому очень важно выйти к нашим границам 1991 года", — то есть, включая Крым. Но поставки дополнительных вооружений Украине, чтобы вернуть себе всю территорию, утраченную с 2014 года, высвечивают две ключевых дилеммы Вашингтона.

Во-первых, если Залужный прав и с новыми вооружениями его войска смогут отбросить российские, а Зеленский действительно намерен вернуть себе Крым военным путем, то шансы, что Россия прибегнет к тактическому ядерному оружию, резко возрастут. Во-вторых, совершенно непонятно, откуда Запад возьмет запрошенную украинским генералом технику. Те 1 500 единиц бронетехники, что требует Залужный, — это больше, чем суммарные бронетанковые силы большинства европейских армий, отметил журнал The Economist.

США и большинство других западноевропейских стран уже предоставили Украине столько оружия и боеприпасов, что их собственные арсеналы опасно истощились. Необходимые типы современных танков и артиллерийских орудий имеют лишь США, Великобритания и Германия, однако ни одна из этих стран пока не решилась расстаться с сотнями машин, которые нужны для обеспечения собственной национальной безопасности.

Если Байден предоставит Зеленскому все то оружие, о котором просят его генералы (помимо расширенной программы обучения украинских солдат, о которой только что объявил Пентагон), то, возможно, Украина и сможет в конечном счете вытеснить Россию с собственной территории. Но поставка оружия Украине — с которой у нас нет договора о взаимной обороне — поставит под угрозу национальную безопасность США и истощит наши собственные бронетанковые силы.

И наоборот: если мы бросим в бой сотни танков и другой бронетехники и поставим под угрозу контроль России над Крымом, шансы, что Путин прибегнет к ядерному оружию, будут зашкаливать. Всего несколько дней назад Путин заявил, что если территория России окажется под угрозой, он рассмотрит перспективу применения ядерного оружия. Россияне всех политических взглядов считают Крым "священной" русской землей. Было бы безрассудно всячески поддерживать нападение Украины на Крым, которое чревато ядерным ответом.

Интересы национальной безопасности Украины в этом конфликте ясны и оправданны. Они сделают все, что в их силах, чтобы изгнать оккупантов. Никто на Западе не ставит под сомнение их взгляды и цели. Но важно отметить, что жизненно важные национальные интересы Америки и Украины — не одно и то же.

Как бы американцы ни сочувствовали украинским жертвам этого конфликта, главная и первостепенная обязанность Вашингтона — обеспечить безопасность нашей страны, одновременно выполняя наши обязательства по договору о взаимной обороне перед союзниками по НАТО.

Если удовлетворение оружейного голода Киева поставит под угрозу нашу собственную безопасность, мы должны отказаться. Если военная поддержка Украины создаст высокий риск, что отчаявшийся Путин прибегнет к ядерному оружию, мы опять же должны отказаться, ведь наше собственное население и союзники наверняка втянутся в безвыигрышную войну.

Поддержка Украины понятна, и никто не может усомниться в огромном объеме уже оказанной помощи. Однако обязанность президента Байдена — гарантировать, что помощь другим не подвергнет нашу страну смертельному риску.

Дэниел Дэвис — старший научный сотрудник по приоритетам обороны, подполковник армии США в отставке с опытом боевых действий в горячих точках и автор книг.

Комментарии читателей:

Tamerlane

Хорошо сказано, Дэвис. Точно, логично и, главное, реалистично. Все патриотически настроенные американцы обязаны превыше всего ставить наши собственные стратегические интересы и безопасность. Мы все присягали нашей Конституции, и неважно, если другие бедствуют, сколь бы убедительно они не просили. Мы не гарант мира, и уж точно не таким квазисоюзникам вроде Украины.

Да и как Украина намерена расплачиваться за уже предоставленную помощь?А тем более за тысячи единиц техники из списка подарков? Разве не безответственно собственноручно лишать себя средств на борьбу с главным глобальным противником коммунистическим Китаем для противостояния противнику второстепенному и несущественному? Хотя я лично обучал украинских солдат, но считаю безответственным и неразумным ставить на кон нашу геостратегическую гегемонию ради них.

Michael Droy

Реальность такова, что США и НАТО производят столько снарядов в год, сколько Украина расстреливает за месяц (а Россия выпускает за неделю). Они не смогут поставить это оружие, вообще.

Тем временем Украина гонит на фронт призывников после пятинедельного обучения, а следующий урожай потенциальных солдат уже давно в Европе или в России.

Но давайте будем винить в некомпетентности НАТО и нехватке украинских сил Россию, ведь иначе придется признать, что США спровоцировали Украину на войну, в которой ей не победить.

Infantry Grunt

Автор — очередной бестолковый пораженец вроде Невилла Чемберлена. То же умиротворение в свое время возвысило нацистов, а теперь и иранских мулл. Вот вам "Мир любой ценой"!

Dan Jensen

Человеческая жизнь и национальная безопасность США для нашего правительства — пустой звук. Люди умирают, а военные подрядчики и политики богатеют. Вот и все. Все дело в деньгах.

И потом: что бы сделала Америка, если бы Россия установила ракеты, которые смогут сбивать наши, где-нибудь в Мексике? Или ввела войска на Кубу? Или заключила союз с Канадой?

Walker

Наконец-то Дэвис сам признался. Он трус. Он продаст мир, чтобы задобрить Россию, потому что испугался.

Правда в том, что проблема как раз из-за таких как Дэвис. Россия как раз потому и размахивает ядерным оружием, что всякие Дэвисы прячутся под кроватью от ужаса.

TG

Ядерное оружие? Я, конечно, не могу читать мысли Путина, может, он действительно настолько глуп, но мне кажется, что у России есть масса других "апокалиптических" штучек, чтобы произвести на Запад впечатление и заставить его прекратить весь этот бред.

1) Выбить все спутники GPS. Может, не кинетическими ракетами, а высокоэнергетическими микроволнами или лазерами?

2) Начать взрывать трубопроводы и СПГ-терминалы. Бить противника его же оружием — это же честно?

3) Вооружать мексиканские наркобанды тяжелыми пушками? А еще обучать или снабжать разведданными? Они ведь тоже могут развернуть опосредованную войну.

4) А как вам идея заминировать основные порты США?

В общем, вы поняли. Если Путина действительно припрут к стенке, он может доставить массу неприятностей, даже не прибегая к ядерному оружию.