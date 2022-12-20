Ростех: Россия превзошла Украину по применению дронов-камикадзе на линии соприкосновения

Заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков отметил, что с начала СВО "было не такое большое количество таких аппаратов"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Россия превзошла украинскую сторону по применению дронов-камикадзе и разведывательных беспилотников на линии соприкосновения.

Об этом заявил в понедельник в интервью каналу "Россия 24" первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.

"На днях мне демонстрировали новые беспилотные летательные аппараты - это прежде всего разведаппараты для тактической разведки и аппараты, которые несут малую нагрузку, но с поражающими элементами для локальных решений задач. С начала спецоперации у нас было не такое большое количество таких аппаратов, но когда начался конфликт, потребность в них выросла. <…> Мы сегодня можем смело сказать, что на линии соприкосновения мы уже превзошли нашего противника с точки зрения применения таких беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.