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Военное обозрение

Компания Илона Маска SpaceX произвела запуск ещё более полусотни мини-спутников для Starlink

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Источник изображения: topwar.ru

Компания SpaceX, основателем и главным инженером которой является американский предприниматель Илон Маск, произвела запуск на околоземную орбиту 54 мини-спутников для интернет-сети Starlink.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 произошёл с пусковой площадки 39-A Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида в 16:32 по местному времени (00:32 мск воскресенья). По сообщению руководства компании, развёртывание всех 54 спутников было произведено успешно.

Отметим, что Starlink является проектом глобальной спутниковой системы, запущенным американской компанией SpaceX, с целью обеспечения жителей Земли высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в любом уголке планеты. Для развёртывания данной сети, используются аппараты массой 260 кг. В долгосрочной перспективе компания планирует запустить 11 тыс спутников, а предусмотрено на эти цели 10 млрд долларов. Скорость широкополосного интернета будет достигать 1 гигабита в секунду, что по масштабам сравнимо с сетью 5G.

Напомним, что только за последние 3 года SpaceX уже удалось вывести на орбиту более 3 тыс спутников Starlink. На сегодняшний день компания выступает в качестве крупнейшего оператора спутниковой связи в мире. Интернет глобальной спутниковой системы Starlink успешно используется в 41 стране, простираясь не только на американском континенте, но также и в Европе, Юго-Восточной Азии и в Австралии. Используется активно широкополосный интернет американскими и украинскими военными. Причём Маск неоднократно требовал от Пентагона оплатить предоставление ВСУ таких возможностей, так как компания не может себе позволить бесконечно закрывать глаза на украинский долг.

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