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РИА Новости

"Ростех" отметил превосходство России над Украиной по разведывательным БПЛА

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Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа
Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

"Ростех": Россия превзошла Украину по тактическим разведывательным БПЛА в ходе СВО

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия нарастила производство беспилотников тактической разведки и уже превзошла в этом аспекте украинские войска, заявил в понедельник первый заместитель главы "Ростеха" Владимир Артяков.

"Я недавно был в парке "Патриот", там нам демонстрировали наши беспилотные летательные аппараты. Это прежде всего разведаппараты для тактической разведки и, конечно, аппараты, которые несут малую нагрузку, но с поражающим элементом для решения локальных задач", - сказал он в интервью каналу "Россия 24".

"С начала СВО у нас было не такое большое количество, значение им не особо придавалось, но когда начался конфликт, потребность в них выросла значительным образом. Концерн "Калашников" является одним из лидеров, который выпускает линейку этих аппаратов", - добавил Артяков.

По его словам, сегодня можно "смело сказать", что на линии соприкосновения "мы уже превзошли нашего противника с точки зрения применения таких беспилотных летательных аппаратов".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Артяков Владимир
Проекты
БПЛА
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