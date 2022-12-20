СМИ: Польша оказала Украине помощь на общую сумму около $9 млрд

Из них $3,6 млрд составила поддержка беженцев польскими властями, передает газета Rzeczpospolita

ВАРШАВА, 19 декабря. /ТАСС/. Общий объем поддержки, которую Польша и польские граждане оказали Украине, оценивается в 40 млрд злотых ($9 млрд). Такие данные на основе собственных подсчетов опубликовала в понедельник газета Rzeczpospolita.

Около 15,9 млрд злотых ($3,6 млрд) - это поддержка беженцев польскими властями. 9-10 млрд злотых ($2-2,2 млрд) - поддержка частных лиц в первые три месяца после 24 февраля. По информации газеты, эта сумма за лето и осень возросла еще на несколько миллиардов.

Военная помощь оценивается в 8,5 млрд злотых ($1,9 млрд). Ранее сообщалось, что Польша поставила Украине танки, беспилотники, другую военную технику, боеприпасы, запчасти для самолетов.

Согласно данным польской погранохраны, более 8,5 млн человек въехали с территории Украины в Польшу с 24 февраля этого года, более 6,6 млн человек выехали обратно. Более 1,2 млн граждан Украины получили специальные идентификационные номера, которые позволяют им легально жить, учиться, работать и получать социальные пособия в Польше.