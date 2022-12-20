В Роскосмосе сообщили, что спутники группировки "Марафон" будут изготавливать серийно

В госкорпорации уточнили, что аппараты будут выпускать раз в два дня

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Аппараты, входящие в спутниковую группировку "Марафон IoT", будут изготавливаться серийно с периодичностью выпуска изделий раз в два дня. Об этом в понедельник сообщили журналистам в Роскосмосе.

В ИСС Решетнева (АО "Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева" - прим. ТАСС) состоялось заседание совета главных конструкторов по созданию многоспутниковой системы передачи данных, включенную в федеральный проект "Сфера". "Группировка "Марафон IoT" из 264 спутников охватит весь земной шар. Аппараты предполагается изготавливать серийно, с периодичностью выпуска изделий - один спутник в два дня. Для этого в ИСС создаются новые рабочие места поточной сборки и испытаний", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе подчеркнули, что система "Марафон IoT" - одно из главных приоритетных направлений проекта "Сфера". "На базе космических аппаратов "Марафон" предполагается реализовать сервисы мобильного интернета вещей, а также решать задачи в интересах авиации", - уточнили в организации.

"Сфера" подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Программа включает пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, еще пять - наблюдения. В общей сложности планируется создать более 600 спутников.

"Скиф-Д", первый аппарат в рамках проекта "Сфера", был выведен на орбиту 22 октября. По данным Роскосмоса, с его помощью будут отработаны технологии предоставления услуги широкополосного доступа в интернет на всей территории России.