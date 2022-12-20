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Военное обозрение

В процессе разработки разведывательного спутника Северная Корея провела испытание

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Источник изображения: topwar.ru

В КНДР создают свой первый шпионский космический аппарат. В процессе разработки разведывательного спутника Северная Корея вчера провела испытание.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

С площадки ракетного полигона Сохэ северокорейские специалисты запустили тестовый космический аппарат. Его оснастили разнообразной аппаратурой, включая видео- и фотокамеры, а также оборудование для передачи информации на Землю, в центр управления. Испытания подтвердили, что аппарат способен выполнять все стоящие перед ним задачи. Во время полета установленная на нем техника получила изображения поверхности Земли и ракеты-носителя, доставившей аппарат в космос. Отчет о результатах испытательной миссии был передан в распоряжение специальной комиссии Трудовой партии Кореи.

На данный момент процесс разработки спутника находится на финишной стадии. Согласно информации агентства Yonhap (Южная Корея), процесс создания спутника шпиона завершится к апрелю следующего года.

Ранее в ООН была принята резолюция, призывающая Пхеньян принять меры по улучшению ситуации с правами человека в Северной Корее. В ответ военные КНДР произвели пуск баллистических ракет в направлении Японского моря. Ракетные старты проходили с территории крупного полигона в провинции Пхенан-Пукто.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Япония
Компании
ООН
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