БЛА "Акинджи" выполнил пуск новой ракеты TRG-230-IHA

ЦАМТО, 19 декабря. По информации турецких СМИ, в ходе проведенных испытаний ударный БЛА "Акинджи" разработки Baykar Technologies успешно поразил цель с применением первой разработанной в Турции гиперзвуковой ракеты TRG-230-IHA класса "воздух-земля".

Как сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на технического директора компании Baykar Сельчука Байрактара, разработанная турецкой Roketsan гиперзвуковая ракета успешно поразила цель на расстоянии более 100 км. БЛА нес ракету TRG-230-ЭHA на подкрыльевом узле подвески.

Судя по названию и внешнему облику TRG-230-ЭHA, боеприпас, предположительно, представляет собой модифицированную для применения с борта летательных аппаратов версию управляемого реактивного снаряда TRG-230. В базовой версии боеприпас стартовой массой 215 кг оснащен комбинированной инерциальной/спутниковой системой навигации, 42-кг осколочно-фугасной боевой частью и позволяет поражать цели на дальностях от 20 до 70 км.

По заявлению производителя, авиационная версия ракеты с дальностью пуска от 20 до 150 км защищена от помех системе GPS и может поражать неподвижные цели. Боеприпас может применяться для поражения огневых позиций артиллерии, зенитных ракетных комплексов, РЛС и других важных объектов.

По данным Baykar, максимальная взлетная масса оборудованного двумя турбовинтовыми двигателями БЛА "Акинджи" составляет 5500 кг, размах крыла – 20 м, высота – 4,1 м, длина – 12,3 м. БЛА может нести внутреннюю и внешнюю полезную нагрузку массой до 450 кг и 900 кг, соответственно, и выполнять задачи на высотах до 12,1 км. Продолжительность полета "Акинджи" превышает 24 часа.

БЛА может нести широкий спектр вооружения на внешней подвеске, включая разработанные Rocketan высокоточные боеприпасы MAM-L, MAM-C, Bozok, управляемые ракеты Cirit и L-UMTAS, авиабомбы MK-81, MK-82, MK-83. На борт планируется интегрировать и другое вооружение, включая крылатую ракету SOM-A с дальностью полета 240 км и управляемые ракеты Gokdogan и Bozdogan класса "воздух-воздух".

Первые БЛА "Акинджи" были поставлены ВС Турции в августе 2021 года. Сообщается, что Baykar Defence уже заключила экспортные контракты на поставку "Акинджи" с тремя странами, переговоры с рядом других потенциальных заказчиков продолжаются.