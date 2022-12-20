Войти
ЦАМТО

БЛА "Акинджи" выполнил пуск новой ракеты TRG-230-IHA

212
0
0
Турецкая ракета TRG-230-IHA
Турецкая ракета TRG-230-IHA (архивное фото).
Источник изображения: Roketsan

ЦАМТО, 19 декабря. По информации турецких СМИ, в ходе проведенных испытаний ударный БЛА "Акинджи" разработки Baykar Technologies успешно поразил цель с применением первой разработанной в Турции гиперзвуковой ракеты TRG-230-IHA класса "воздух-земля".

Как сообщает Hurriyet Daily News со ссылкой на технического директора компании Baykar Сельчука Байрактара, разработанная турецкой Roketsan гиперзвуковая ракета успешно поразила цель на расстоянии более 100 км. БЛА нес ракету TRG-230-ЭHA на подкрыльевом узле подвески.

Судя по названию и внешнему облику TRG-230-ЭHA, боеприпас, предположительно, представляет собой модифицированную для применения с борта летательных аппаратов версию управляемого реактивного снаряда TRG-230. В базовой версии боеприпас стартовой массой 215 кг оснащен комбинированной инерциальной/спутниковой системой навигации, 42-кг осколочно-фугасной боевой частью и позволяет поражать цели на дальностях от 20 до 70 км.

По заявлению производителя, авиационная версия ракеты с дальностью пуска от 20 до 150 км защищена от помех системе GPS и может поражать неподвижные цели. Боеприпас может применяться для поражения огневых позиций артиллерии, зенитных ракетных комплексов, РЛС и других важных объектов.

По данным Baykar, максимальная взлетная масса оборудованного двумя турбовинтовыми двигателями БЛА "Акинджи" составляет 5500 кг, размах крыла – 20 м, высота – 4,1 м, длина – 12,3 м. БЛА может нести внутреннюю и внешнюю полезную нагрузку массой до 450 кг и 900 кг, соответственно, и выполнять задачи на высотах до 12,1 км. Продолжительность полета "Акинджи" превышает 24 часа.

БЛА может нести широкий спектр вооружения на внешней подвеске, включая разработанные Rocketan высокоточные боеприпасы MAM-L, MAM-C, Bozok, управляемые ракеты Cirit и L-UMTAS, авиабомбы MK-81, MK-82, MK-83. На борт планируется интегрировать и другое вооружение, включая крылатую ракету SOM-A с дальностью полета 240 км и управляемые ракеты Gokdogan и Bozdogan класса "воздух-воздух".

Первые БЛА "Акинджи" были поставлены ВС Турции в августе 2021 года. Сообщается, что Baykar Defence уже заключила экспортные контракты на поставку "Акинджи" с тремя странами, переговоры с рядом других потенциальных заказчиков продолжаются.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
Roketsan
Проекты
GPS
БПЛА
ГЗЛА
Похожие новости
11.04.2022
БПЛА турецкого производства: экосистема и опыт боевого применения
03.09.2021
Вчера Карабах, завтра Донбасс. Украина помогла Турции собрать новый ударный дрон
31.08.2021
Президент Турции Эрдоган сообщил о поступлении на вооружение армии новейшего БЛА "Акинчи"
13.07.2021
Турецкий БЛА "Акинчи" достиг рекордной высоты
18.11.2020
Камикадзе над полем боя
14.09.2016
Скальпель на двадцать верст — часть II
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 05:39
  • 40030
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.12 01:05
  • 6
Киевский зонт
  • 20.12 00:45
  • 2
В Самарской области планируется сформировать кластер беспилотной авиации
  • 19.12 21:58
  • 1
Институт РАН: повредить "Союз" мог микрометеорит потока Геминиды или космический мусор
  • 19.12 21:19
  • 2
Эксперт назвал основное преимущество поставленного ВС РФ комплекса «Пенициллин»
  • 19.12 13:35
  • 92
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 19.12 01:45
  • 2334
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.12 00:54
  • 87
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 18.12 23:03
  • 6
«Сухого» место: новейшие истребители поступят в морскую авиацию
  • 18.12 13:51
  • 8
Новый российский истребитель получит технологии Су-57
  • 17.12 20:30
  • 1
В России оценили возможное переоснащение украинских авиабомб
  • 17.12 19:00
  • 4
В России создадут опытные образцы самолета «Партизан» в 2023 году
  • 17.12 17:14
  • 7
Расчеты комплексов "Аистенок" ВВО продолжают эффективно вести контрбатарейную борьбу в зоне СВО
  • 17.12 17:13
  • 2
Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе из-за действий Азербайджана обострилась, заявил Пашинян
  • 17.12 17:13
  • 3
Главные события 2022 года в военной сфере