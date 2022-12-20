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Германская армия примет на вооружение автоматическую винтовку HK416A8

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14 декабря 2022 года комитеты по бюджету и по обороне Бундестага Германии одобрили выделение первоначальных ассигнований министерству обороны Германии на начало серийных закупок у компании Heckler & Koch автоматических винтовок HK416A8 под патрон 5,56 х 45 мм НАТО, получивших военный индекс в исполнении винтовки G95A1 и карабина G95KA1. Тем самым, похоже, близится к финалу эпопея по замене состоящей сейчас на вооружении германского Бундесвера с 1996 года малоудачной автоматической винтовки Heckler & Koch G36.

Изображение выбранной германской армией 5,56-мм автоматической винтовки Heckler & Koch HK416A8 (G95A1) в стандартной конфигурации (с) Heckler & Koch

Ранее германское правительство одобрило закупку у Heckler & Koch по программе System Sturmgewehr Bundeswehr 118718 автоматических винтовок HK416A8 в исполнениях G95A1 (с длиной ствола 16,5 дюймов - 419 мм) и G95KA1 (с длиной ствола 14 дюймов - 356 мм) на сумму 209 млн евро. Общий рамочный контракт Heckler & Koch с учетом опционов может составить 273,3 млн евро. Первая партия составит 13929 винтовок G95A1 и 3104 карабина G91KA1, ее поставки запланированы на 2023 (первые 390 образцов для войсковых испытаний) и 2024 годы. Остальное количество должно быть поставлено Бундесверу в 2025-2032 годах. Также планируется закупить для использования с этими винтовками более 4700 подствольных гранатометов.

Винтовка Heckler & Koch HK416 выполнена на платформе AR, но с использованием запатентованной Heckler & Koch газопоршневой системы с коротким ходом от более раннего семейства винтовок Heckler & Koch G36 (HK50). Модификация HK416A8 по сравнению с другими вариантами НК416 оснащается быстросъёмным укороченным цевьём, регулируемым упором для щеки на прикладе и рукояткой с наклоном как у винтовки G36. Цевьё и ствол должны быть взаимозаменяемыми для перехода между обеими вариантами ствола. На стволе имеется ушко для штыка. Благодаря использованию планок Пикатинни можно монтировать различные виды оборудования, стандартным прицелом для винтовки Бундесвером выбран Leonardo ELCAN Spectre DR 1-4x.

Напомним, что программа выбора для германской армии новой 5,56-мм автоматической винтовки на замену G36 была начата в 2017 году. На заключительном этапе тендера конкурентами выступали компания CG Haenel GmbH с винтовкой МК 556 (также на платформе AR-15) и Heckler & Koch, представлявшая винтовки HK416 и HK433. Ранее кандидатом выступала также представленная Rheinmetall и Steyr Mannlicher винтовка RS556. В сентябре 2020 года министерство обороны Германии весьма неожиданно объявило победителем винтовку Haenel МК 556. Однако Heckler & Koch подала в Федеральное антимонопольное управление ФРГ жалобу с опротестованием конкурсного решения в пользу CG Haenel, обвиняя последнюю в нарушении своих патентных прав. По результатам расссмотрения этой жалобы, германское федеральное закупочное оборонное ведомство (BAAINBw) пришло к выводу что "нельзя исключить соответствующее нарушение патентных прав со стороны участника тендера CG Haenel GmbH в ущерб другому претенденту Heckler & Koch".

В результате в октябре 2020 года выбор в пользу Haenel МК 556 был аннулирован и министерством обороны Германии был снова формально возобновлен тендер, завершившийся в 2021 году закономерной победой Heckler & Koch HK416А8 как единственного претендента.

В начале декабря 2022 года Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил встречный иск, поданный компанией CG Haenel, подтвердив, что окончательное решение Бундесвера по выбору в пользу Heckler & Koch HK416A8 было законным.

В настоящее время винтовка предшествующей модификации HK416A7 (под индексами G95 и карабина G95K) в небольшом количестве уже используется подразделениями сил специальных операций Бундесвера Kommando Spezialkräfte (KSK) и Kommando Spezialkräfte Marine (KSM).

Изображения выбранной германской армией 5,56-мм автоматической винтовки Heckler & Koch HK416A8 в обеих вариантах исполнения по длине ствола (с) soldat-und-technik.de

Изображения выбранной германской армией 5,56-мм автоматической винтовки Heckler & Koch HK416A8 в обеих вариантах исполнения по длине ствола (с) Heckler & Koch

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
General Dynamics
Heckler & Koch
Leonardo
Rheinmetall
Проекты
2020-й год
NATO
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