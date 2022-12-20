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ТАСС

Модернизированный ракетоносец Ту-160М совершил первый полет

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Ту-160М новой постройки
Ту-160М новой постройки.
Источник изображения: ОАК

В ОАК сообщили, что летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость в воздухе, работоспособность самолетных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Очередной модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет. Об этом сообщили в понедельник в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"В декабре 2022 года совершил первый полет очередной усовершенствованный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО "Туполев" (в составе ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех")", - отмечается в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы ОАК, летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе, работоспособность самолетных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования.

Ту-160М (по кодификации НАТО - Blackjack) является усовершенствованной версией разработанного еще в СССР Ту-160. Среди летчиков получил прозвище "Белый лебедь". Наряду с Ту-95МС составляет основу современного авиапарка Дальней авиации ВКС России. Ту-160 - самый крупный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет, самый тяжелый боевой самолет в мире, способный нести на борту крылатые ракеты с ядерными боеголовками. Он был создан в ответ на появление в США межконтинентального бомбардировщика Rockwell B-1 Lancer.

В апреле 2015 года министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал распоряжение с нуля возобновить производство бомбардировщика Ту‑160. При этом самолет должен был быть глубоко модернизирован по сравнению с экземплярами, которые уже находились на вооружении. Фактически речь шла о создании нового самолета. Одна из причин обновления программы производства - необходимость создания принципиально нового авиационного ударного комплекса следующего поколения. 

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