В воздух поднялся еще один модернизированный "стратег" Ту-160М

В воздух поднялся еще один модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Еще один стратегический ракетоносец Ту-160 поднялся в воздух после модернизации, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация.

"В декабре 2022 года совершил первый полёт очередной усовершенствованный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО "Туполев". Летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе, работоспособность самолётных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования", - сообщили в ОАК.

Самолеты Ту-160М выпускаются Казанским авиационным заводом (филиал ПАО "Туполев").

В марте вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал, что в 2022 году будут выпущены один новый и один модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160.

Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента РФ Владимира Путина. Как сообщал "Ростех", в рамках госконтракта с "Туполевым" в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера, сформирована новая кооперация.