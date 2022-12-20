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РИА Новости

В воздух поднялся еще один модернизированный "стратег" Ту-160М

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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

В воздух поднялся еще один модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Еще один стратегический ракетоносец Ту-160 поднялся в воздух после модернизации, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация.

"В декабре 2022 года совершил первый полёт очередной усовершенствованный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО "Туполев". Летчики выполнили маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолёта в воздухе, работоспособность самолётных систем и двигателей, а также бортового радиоэлектронного оборудования", - сообщили в ОАК.

Самолеты Ту-160М выпускаются Казанским авиационным заводом (филиал ПАО "Туполев").

В марте вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщал, что в 2022 году будут выпущены один новый и один модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160.

Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента РФ Владимира Путина. Как сообщал "Ростех", в рамках госконтракта с "Туполевым" в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера, сформирована новая кооперация.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
ОАК
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
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